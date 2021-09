Queiroga torna oficial dose extra de vacina para maiores de 60 anos

(foto: Heudes Regis/Governo de Pernambuco/Divulgação )

Agora é oficial. Depois do vaivém do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e da equipe do ministério, o ministro finalmente resolveu anunciar, na manhã desta terça-feira (28/08), a dose de reforço de vacina contra Covid-19 para maiores de de 60 anos.Até hoje, o Ministério da Saúde havia confirmado apenas a dose de reforço para imunossuprimidos, profissionais de saúde e pessoas com 70 anos ou mais.O Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participou hoje de um evento na Paraíba, por videoconferência, em que anunciou a ampliação da aplicação de doses de reforço das vacinas contra Covid-19 para idosos a partir dos 60 anos.A dose de reforço em pessoas com 60 anos ou mais, entretanto, já ocorre em alguns locais, como Salvador e São Paulo.