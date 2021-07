Queiroga sobre liberar uso de máscara: 'Será feito na base da ciência'

"Primeiro, é necessário fazer um estudo científico. Depois que vem o estudo, o parecer é emitido. Não há pressa para se fazer isso. Isso tem que ser feito com base na ciência, né, o que temos defendido de forma reiterada. O Departamento de Ciência e Tecnologia, da Secretária de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos tá trabalhando com essa solicitação feita pelo presidente da República", disse.

No mês passado, Bolsonaro informou que pediu ao ministro da Saúde que fizesse um comunicado para que o uso de máscaras no Brasil não seja mais obrigatório. “Acabei de conversar com o Queiroga e ele vai fazer um parecer para desobrigar o uso de máscaras para pessoas vacinadas ou que já contraíram o vírus”, explicou Bolsonaro. “Não quero que isso seja um símbolo”, disse ele com uma máscara na mão.