Brasil receberá vacinas da Janssen com vencimento em 27 de junho

Primeiras doses da Janssen chegarão ao Brasil (foto: Dirk Waen/AFP)

O Ministério da Saúde terá de 10 a 14 dias para receber, distribuir e aplicar as doses da vacina da Janssen que chegarão ao Brasil na próxima terça-feira (15/6). A primeira remessa do imunizante belga terá 3 milhões de doses, mas vai expirar em 27 de junho, segundo informação do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass).

A aprovação emergencial da Janssen foi feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no fim de março. Ao todo, serão 38 milhões de doses a serem entregues até dezembro.





Cada dose custará US$ 10 (R$ 55) ao governo federal. A vacina tem nível de proteção de 85% em casos graves e 66% em casos moderados e leves. Recentemente, a Agência de Alimentos e Medicamentos (FDA) dos Estados Unidos informou que é eficaz contra a variante sul-africana.





O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, havia informado na semana passada que a fabricante antecipou a entrega de 3 milhões ao Brasil para junho, mas não explicou que o prazo de validade expiraria tão rápido.

Só uma dose





Diferentemente dos demais imunizantes, a vacina da Janssen requer a aplicação só de uma dose. A CoronaVac, a AstraZeneca e a Pfizer exigem duas doses para a completa imunização.





"Estamos organizando com o Conass e Conasens a estratégia de distribuição dessa vacina. A principal característica dessa vacina é que ela é dose única, então, sendo dose única, são 3 milhões de brasileiros a mais imunizados de forma completa contra a Covid-19", explicou Queiroga.