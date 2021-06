COVID-19: Brasil registra 64% mais mortes que o esperado

(foto: AFP / Michael DANTAS)

Rejuvenescimento





Vacinas contra COVID-19 usadas no Brasil

Oxford/Astrazeneca

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).





CoronaVac/Butantan

Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa





Janssen





Pfizer





Como funciona o 'passaporte de vacinação'?





Os chamados passaportes de vacinação contra COVID-19 já estão em funcionamento em algumas regiões do mundo e em estudo em vários países. Sistema de controel tem como objetivo garantir trânsito de pessoas imunizadas e fomentar turismo e economia. Especialistas dizem que os passaportes de vacinação impõem desafios éticos e científicos.

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

O excesso de mortalidade no Brasil entre 1º de janeiro e 17 de abril deste ano foi de 211.847 mortes (ou 64% além do esperado) - mais uma comprovar o impacto da pandemia de COVID-19 no número de óbitos no País. O número já é bem próximo ao registrado ao longo de todo o ano passado (275.587 mortes a mais do que o esperado), mostrando oda doença. Para especialistas, o número elevado de mortes deve ter um impacto direto na expectativa de vida.Os dados integram o Painel de Análise do Excesso de Mortalidade por Causas Naturais no Brasil em 2021,pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) em parceria com a organização global de saúde pública Vital Strategies e com a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil).O painel reúne dados sobre todas as mortes por causas naturais informadas no Portal de Transparência do Registro Civil (RC), levantados em parceria com a Arpen. As mortes naturais são aquelas causadas por doenças ou mau funcionamento interno do corpo e incluempor COVID-19 e outras doenças respiratórias. Os números sãocom a projeção da mortalidade estimada a partir da série histórica de óbitos, com dadospelo Sistema de Informação de Mortalidade entre 2015 e 2019.Os dados reunidos no painel mostram ainda que o excesso deno País até 17 de abril já representa 77% do excesso de mortalidade registrado em todo o ano de 2020. "Esta comparação dá uma dimensão do impacto da COVID-19 já nos primeiros meses de 2021", afirma o assessor técnico do Conass, Fernando Avendanho.O acompanhamento das taxas de excesso deé recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para avaliar os reflexos da COVID-19 na mortalidade em geral. "Os dados, associados à análise do número de mortes e infecções da doença, permitem ter um quadro mais preciso sobre as consequências diretas e indiretas da pandemia, fornecendopara a formulação de estratégias eficazes para oda crise", reforça o diretor executivo da Vital Strategies no Brasil, Pedro de Paula.Além das mortes por COVID-19, o indicador de excesso de mortalidade registra também os óbitos por atraso no diagnóstico e tratamento de outras doenças, em virtude da crise sanitária e do aumento da demanda dos serviços de saúde. "Além de captar os óbitos por COVID, esse indicador também nos fornece informações sobre a mortalidade como um todo, inclusive sobre casos relacionados de forma indireta à pandemia, como o deque não vão ao hospital por medo de se, as que morrem em casa, ou as que não são atendidas por conta dados serviços de saúde", explicou o epidemiologista Renato Teixeira, da Vital Strategies.Os números do painel confirmam também a tendência deda pandemia e da maior vulnerabilidade dos homens já apontadas por outros indicadores. O excesso de mortes vem crescendo entre a população de até 59 anos e se mantido maior entre os homens. Na população do sexo masculino de todas as faixas, o número esperado de óbitos era de 171.132 até ade 11 de abril. O excesso de mortes observado, no entanto, foi de 115.843, equivalente a 68% do que havia sido inicialmente projetado.Entre mulheres, o porcentual de excesso foi de 61%. O número de óbitosera de 157.533, mas foram identificados 96.004 a mais. Entre homens com até 59 anos, o porcentual dede mortalidade é de 86% e entre mulheres nesta faixa etária, de 81%. Uma das hipóteses que podem explicar o fenômeno é o fato de homens adotarem comportamento de maior risco depor COVID-19. A nova variante P.1 também tem atingido mais aabaixo dos 60 anos.

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

Mitos e verdades sobre o vírus

