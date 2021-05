Pfizer anuncia testes da vacina em grávidas no Brasil

Gestantes começaram a ser vacinadas no país e, após evento adverso em uma delas, orientação é imunizar apenas as que têm comorbidades (foto: Imagens/TV Brasil - 27/4/21)



A Pfizer anunciou, ontem, o início de testes clínicos no Brasil para medir a eficácia e segurança da sua vacina contra a COVID-19 em gestantes. O estudo será realizado com 200 grávidas acima dos 18 anos e saudáveis, distribuídas em quatro centros de pesquisa pelo país. A Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais participará dos estudos.

As gestantes brasileiras participarão das fases 2 e 3 do estudo mundial, que envolve um total de 4 mil mulheres entre a 24ª e a 34ª semanas de gestação. Além da Faculdade de Medicina da UFMG, os centros escolhidos para liderar o levantamento no país são o Centro Multidisciplinar de Estudos Clínicos, em São Bernardo do Campo; o CMPC Pesquisa Clínica, em Sorocaba; e o Hospital de Clínicas de Porto Alegre.

"As mulheres grávidas têm um risco aumentado de complicações e de desenvolver a forma grave da doença. É muito importante reunirmos evidências sobre segurança e eficácia da vacina para este grupo, pensando no binômio mamãe e bebê", comentou a diretora médica da Pfizer, Márjori Dulcine.





Suspensão

A vacina da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 foi a primeira a receber no Brasil o registro definitivo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A empresa firmou um contrato com o Ministério da Saúde para fornecimento de 100 milhões de doses até o final deste ano.

Há duas semanas, o ministério suspendeu a aplicação da vacina produzida pela Universidade de Oxford/AstraZeneca em gestantes e puérperas como medida de precaução, após a morte de uma grávida do Rio de Janeiro que havia sido vacinada. O evento adverso também impulsionou a Anvisa a orientar a interrupção do imunizante nesse grupo.

A orientação mais recente indica que a vacinação em gestantes e puérperas com comorbidades que ainda não receberam a vacina deve ser feita com aquelas que não contenham vetor viral, como a Coronavac ou a da Pfizer. Já para as grávidas sem comorbidades pertencentes a outros grupos, como profissionais da saúde ou de outros serviços essenciais, a imunização fica condicionada à prescrição médica, após avaliação de benefício.

Moderna em adolescentes