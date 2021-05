China avisa a governadores que vai liberar mais insumos para vacinas

Novas remessas de IFA devem chegar ao Brasil nos próximos dias, segundo embaixador da China (foto: Divulgação/Governo de São Paulo)









Na conversa com o Fórum dos Governadores informei a liberação dos novos lotes de IFA pra produzir no total 16. 6 milhões de doses da Coronavac e Vacina AstraZeneca, que chegarão no%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 nos próximos dias. A%uD83C%uDDE8%uD83C%uDDF3, fraterna com o povo brasileiro, está comprometida em parceria de vacinas. pic.twitter.com/RZ7NKMvKUi %u2014 Yang Wanming (@WanmingYang) May 20, 2021 “Na conversa com o Fórum dos Governadores informei a liberação dos novos lotes de IFA para produzir no total 16,6 milhões de doses da CoronaVac e Vacina AstraZeneca, que chegarão no Brasil nos próximos dias. A China, fraterna com o povo brasileiro, está comprometida em parceria de vacinas”, anunciou o chanceler.





Em reunião com governadores nesta quinta-feira (20/5), o embaixador dano Brasil,, informou que o país asiático vai iberar novos lotes dopara a produção de doses de vacinas em território brasileiro. De acordo com Yanming, as remessas serão suficientes para fazer mais dede imunizantes.