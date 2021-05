Brasil registra aumento de mortes de adultos entre 30 e 59 anos; entenda

População não vacinada registra aumento no número de óbitos no Brasil (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)



COVID-19 registrou aumento no número de mortes no Brasil. Estatística que não surpreende, já que o país enfrenta atraso na campanha de vacinação e, com as flexibilizações do isolamento social, parte dos adultos voltou para o trabalho presencial e outros ainda insistem em desrespeitar as medidas de combate ao novo coronavírus.



Um levantamento feito pelos cartórios de Registro Civil do Brasil em abril mostra que o mês foi o segundo pior desde o início da pandemia no país – ficando atrás de março no triste ranking de mortes













O epidemiologista Geraldo Cury explica que, apesar da efetividade dos imunizantes, o Brasil tem uma situação particular em relação à campanha contra a COVID-19.

"O que a gente observa é que a vacina consegue reduzir mortes e casos graves da doença, isso sabemos com toda certeza. O grande problema do Brasil é que as vacinas não foram contratadas e não temos vacinas suficiente", adverte, lembrando do assunto mais discutido na CPI da COVID









Por outro lado, os mais jovens têm como única solução, enquanto aguardam a vez na fila, continuar com o uso de máscara, evitar aglomeração, praticar o distanciamento e fazer a higiene das mãos.



COVID-19: Parentes de vítimas em Minas relatam saudade e indignação

O especialista ressaltou que, como os idosos foram priorizados, é normal que a mortalidade entre eles pela COVID-19 seja mais baixa daqui pra frente.

Por outro lado, os mais jovens têm como única solução, enquanto aguardam a vez na fila, continuar com o uso de máscara, evitar aglomeração, praticar o distanciamento e fazer a higiene das mãos.

"Se esse grupo não fizer isso, vai continuar morrendo e muito. Ao lado de não terem ainda tomado a vacina tem o comportamento social desastroso. A exposição excessiva, a aglomeração e a falta de máscara geram risco maior porque a pessoa pode pegar maior carga viral nessas situações", alertou.





Dor que não passa Quem perde uma pessoa jovem para a doença sabe a dor que é cada dia a menos sem vacina. A cantora Brisa Tauana Ribeiro de Almeida, de 31 anos, fazia dupla com o irmão, Raphael Wauster Almeida, de 32, vítima do novo coronavírus.



A cantora Brisa Tauana Ribeiro de Almeida, de 31 anos, fazia dupla com o irmão, Raphael Wauster Almeida, de 32, vítima da COVID-19 (foto: Arquivo Pessoal)



Quem perde uma pessoa jovem para a doença sabe a dor que é cada dia a menos sem vacina. A cantora Brisa Tauana Ribeiro de Almeida, de 31 anos, fazia dupla com o irmão, Raphael Wauster Almeida, de 32, vítima do novo coronavírus.

"Era um menino brilhante, muito sonhador, muito alegre, muito querido, cheio de planos, tinha acabado de noivar. Eu perdi meu irmão, parceiro de trabalho. A vacina é a sensação de que temos a chance de não perder mais ninguém", afirma.