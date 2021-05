Brasil e países da fronteira não cooperam contra a COVID-19, diz pesquisa

Segundo a entidade, 95,1% afirmaram que não houve empréstimo de oxigênio do país vizinho à cidade brasileira

Uma pesquisa rápida realizada pela Confederação Nacional de Municípios () no final de abril evidencia mais um desafio no combate à. O levantamento mostra que não há cooperação entre oe países da, levando em conta também as chamadas cidades gêmeas, que são vizinhas, mas em países diferentes, muitas vezes dividindo o território urbano.

Segundo a CNM, 204 municípios brasileiros compõem a linha de fronteira e as cidades gêmeas nos três arcos de divisa, nas regiões Norte, Centro e Sul do Brasil.

Entre os dias 26 e 30 de abril, o call center teve respostas de 82 municípios. Os nomes não foram divulgados. A pesquisa mostrou que 30,5% das localidades disseram existir medidas de cooperação entre os ministérios do Brasil e dos países latino-americanos da fronteira. “Isso significa que a maioria dos municípios não possui estratégias conjuntas entre os lados da fronteira, dificultando a colaboração no combate à pandemia e burocratizando ainda mais a ajuda mútua”, ressalta a CNM.

CPI encerra oitiva de Queiroga com pressão sobre prescrição de cloroquina

Segundo a entidade, 95,1% afirmaram que não houve empréstimo de oxigênio do país vizinho à cidade brasileira, e nem o contrário (93,9%). Somente 2,4% disseram ter recebido os medicamentos do kit intubação, cedidos ou por empréstimo.

A confederação também perguntou qual residente do município pode se vacinar contra a COVID-19 no país vizinho. As respostas mostraram que a chance de brasileiros se vacinarem em cidades estrangeiras de fronteira é de 12,2%.

Já os estrangeiros podem receber a imunização contra o coronavírus em 28% dos municípios brasileiros pesquisados. Em 64,6% isso não acontece.

“A pesquisa evidenciou o problema da falta de cooperação entre municípios fronteiriços que, de modo geral, concentram um constante e intenso fluxo de pessoas e serviços em ambos os lados da fronteira. Essa ausência de cooperação bilateral tem impactos nocivos para a realidade das populações e para a eficácia do processo de contenção da pandemia”, analisa a entidade.

“A CNM espera que esses dados possam ser utilizados de forma a auxiliar os municípios brasileiros nesse momento de extrema dificuldade e que ações concretas sejam realizadas para mitigar os problemas nos sistemas de saúde de todo o país”, diz a confederação.

O que é um lockdown?







Saiba como funciona essa medida extrema, as diferenças entre quarentena, distanciamento social e lockdown, e porque as medidas de restrição de circulação de pessoas adotadas no Brasil não podem ser chamadas de lockdown

Vacinas contra COVID-19 usadas no Brasil

Oxford/Astrazeneca

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).





CoronaVac/Butantan

Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa





Janssen





Pfizer





Como funciona o 'passaporte de vacinação'?





Os chamados passaportes de vacinação contra COVID-19 já estão em funcionamento em algumas regiões do mundo e em estudo em vários países. Sistema de controel tem como objetivo garantir trânsito de pessoas imunizadas e fomentar turismo e economia. Especialistas dizem que os passaportes de vacinação impõem desafios éticos e científicos.

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Os dados do levantamento devem ser encaminhados aos ministérios da Saúde e das Relações Exteriores para amparar possíveis ações de médio e longo prazo entre os territórios.

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.