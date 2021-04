Com mais 2.207 mortes em 24 horas, Brasil chega a 383.503 óbitos por COVID

Total de vacinados no Brasil passa de 13%, ao mesmo tempo em que a doença faz novas vítimas (foto: Divulgação/Prefeitura do Rio)

O Brasil contabilizou mais 2.207 mortes nas últimas 24 horas por COVID-19 e atingiu a marca de 383.503 desde o início da pandemia. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (22/4) pelo Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass).





Apesar do registro de mortes ser inferior ao e quarta-feira (21/4), no feriado de Tiradentes, a média móvel continua superior a 2,7 mil. São praticamente três meses no país com média diária de óbitos superior a 2 mil.





Enquanto isso, a vacinação no Brasil passou dos 28 milhões de pessoas com a primeira dose, de acordo com estatísticas do Ministério da Saúde.



O número representa pouco mais de 13% da população. Mais de 10 milhões já receberam a dose de reforço.





Ao todo, mais de 39 milhões de brasileiros já receberam vacina contra o novo coronavírus no território nacional.