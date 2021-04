Polícia acaba com festa com aglomeração, armas e tráfico de drogas no DF

(foto: PMDF/Divulgação) ilegal de arma e tráfico de drogas, em Brazlândia, no Distrito Federal, na noite de dessa segunda-feira (19/4). Equipes do Grupo Tático Operacional do 16º Batalhão (Gtop 36) e da Polícia Militar de Goiás receberam a denúncia de que havia uma festa com pessoas ostentando armas e usando drogas, às 22h. Os participantes chegaram a postar fotos em rede social. Dois homens foram presos por portede arma e tráfico de drogas, em Brazlândia, no Distrito Federal, na noite de dessa segunda-feira (19/4). Equipes do Grupo Tático Operacional do 16º Batalhão (Gtop 36) e da Polícia Militar de Goiás receberam a denúncia de que havia umacom pessoas ostentando armas e usando drogas, às 22h. Os participantes chegaram a postar fotos em rede social.









Os policiais seguiram o segundo veículo e, no momento da abordagem, o motorista desembarcou e correu para um milharal. Depois de capturá-lo, a equipe encontrou na pochete do suspeito R$ 958 em espécie e duas munições de calibre 38. Além disso, havia dentro do carro nove porções de cocaína, sete de maconha e uma garrafa de loló. Ainda segundo a Polícia Militar do DF, uma das passageiras portava um celular com restrição de roubo.





Todos os suspeitos foram encaminhados para a 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro). O primeiro detido era morador de Recife e estava há poucos dias no DF, segundo informou a PM. Ele foi autuado por porte ilegal de arma de fogo. O segundo detido tinha passagem por homicídio contra um policial da PM de Goiás e foi preso em flagrante por porte de munição e tráfico de drogas. A mulher que portava o celular roubado foi autuada por receptação.