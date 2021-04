Governo do Rio reconhece erro vergonhoso em campanha contra a COVID

(foto: Reprodução / Redes Sociais)

Vacinas contra COVID-19 usadas no Brasil

Oxford/Astrazeneca

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).





CoronaVac/Butantan

Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa





Janssen





Pfizer





Como funciona o 'passaporte de vacinação'?





Os chamados passaportes de vacinação contra COVID-19 já estão em funcionamento em algumas regiões do mundo e em estudo em vários países. Sistema de controel tem como objetivo garantir trânsito de pessoas imunizadas e fomentar turismo e economia. Especialistas dizem que os passaportes de vacinação impõem desafios éticos e científicos.

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Uma campanha que incentiva os brasileiros a se vacinarem contra a COVID-19 se tornou alvo de piadas na internet, depois que alguns observaram que o homem que a ilustra foicom a máscara virada de cabeça para baixo, o que levou o governo do Rio de Janeiro a pedir desculpas neste domingo.Intitulado "Rio abraça a vacina", o anúncio do governo estadual mostra um profissional de saúde com um jaleco branco que parece sorrir protegido com umaPFF2, cujo clipe de metal - destinado a ser ajustado no nariz - é visto sob seu queixo."A máscara nesta propaganda parece... de cabeça pra baixo???? É sério isso?", tuitou Jandira Feghali, deputada federal e médica, uma das primeiras ao erro."Eu acho que a foto da máscara invertida está perfeita! Afinal as coisas aqui no Estado do Rio estão realmente de cabeça para baixo. Nada mais!", brincou outro usuário do Twitter."O Rio de Janeiro é o estado que nunca controlou ae essa máscara invertida mostra que a falta de cuidado é constante por parte de vocês", afirmou outro.O escândalo fez com que as autoridades estaduais reconhecessem o erro. "A @SaudeGovRJ agradece a observação de vocês. Nós, profissionais da Comunicação da @SaudeGovRJ e da Publicidade do @GovRJ, pedimos desculpas por não termos percebido esse equívoco no uso da máscara na#RioAbraçaVacina", comentou a Secretaria de Saúde do estado no Twitter.A instituição informou à AFP que removeu os anúncios e que"uma segunda fase" da campanha a partir da próxima terça-feira.A pandemia da COVID-19 já tirou mais de 39.000 vidas no estado do Rio, um dos maisdo Brasil.O governador em exercício, Claudio Castro, foi criticado por se recusar a cumprir as medidas para conter a disseminação do novo coronavírus, assim como seu, o presidente Jair Bolsonaro.O país registra mais de 350.000 mortes por COVID-19, ficando atrás somente dos Estados Unidos, e enfrenta uma nova onda da doença que estáo sistema de saúde.

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

Mitos e verdades sobre o vírus

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.