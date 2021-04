Drauzio Varella: 'Não tem cabimento ter a CPI se ninguém for punido'

Drauzio Varella fez pesadas críticas ao governo de Bolsonaro pela atuação na pandemia (foto: Globo/Divulgação)

O médico Drauzio Varella voltou a criticar o governo de Jair Bolsonaro no combate à pandemia do coronavírus e disse ser a favor da CPI da COVID – que pode ser instalada no Senado – para punir os responsáveis pelas quase 350 mil mortes no país.

o Brasil registrou 3.693 mortes em 24 horas e mais de 93 mil casos





“Quando você vê as medidas adotadas pelo governo, os absurdos que têm ocorrido, e você não vê a ação dos nossos políticos, é pouco provável que essa CPI não chegue a uma conclusão final de punir os culpados. Não tem cabimento ter uma CPI e ninguém ser punido. As pessoas continuam na política, normalmente, como se nada tivesse ocorrido, com esse número absurdo de mortes”, afirmou o médico, em entrevista à Globonews na noite desta sexta-feira (9/4).





Um dos críticos de Bolsonaro, ele diz que os políticos devem seguir à risca a orientação das autoridades de saúde para buscar soluções viáveis para a pandemia da COVID-19.





“Não digo que o presidente seja o único culpado. Mas é um grande culpado. Aponte uma pessoa que possa ser mais culpada do que o mais alto mandatário da nação. Eu duvido que isso tenha consequências que façam os políticos aprenderem que eles não têm liberdade de fazer o que vem à cabeça. Eles precisam ouvir as pessoas, ouvir a ciência e tomar as medidas de precaução”, afirmou.





“Não podemos ter pessoas completamente irresponsáveis que propõem a disseminação da pandemia. O presidente tem seguidores que acompanham cegamente. Você acha que os seguidores vão ficar com máscara, não vão formar aglomerações ou que não vão achar que tomando cloroquina terá a cura da doença?”, questionou o médico.





Drauzio disse que as atitudes de Bolsonaro foram muito além de um líder da nação: “O que esperar de um presidente que fez aglomerações, tirou um ministro da saúde, colocou outro que ficou um mês e depois pôs um general? Este entende de saúde quanto eu entendo de bazucas. Um general que estava ali para obedecer as ordens dele. Ele é que conduziu o combate à pandemia e ele que continua conduzindo esse combate da pior forma”.