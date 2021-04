No Dia da Mentira, relembre 10 fake news sobre a COVID-19

(foto: Soraia Piva/EM)

Desde o início de 2020, um dos maiores obstáculos ao combate da pandemia tem sido a disseminação de informações falsas à população, principalmente pelas redes sociais e aplicativos de mensagens. Confira abaixo 10 absurdos que foram espalhados, desde março do ano passado, no Brasil.Não se deve inalar produtos químicos indicados para desinfecção de ambientes. O uso dessas substâncias pode causar danos gravíssimos ao organismo.o medicamento é usado no tratamento de vários parasitas como a lombriga e o piolho, mas não tem eficácia comprovada contra a COVID-19. Há evidências que o uso indiscriminado da Ivermectina levou pessoas a desenvolverem graves lesões no fígado, levando até à necessidade de transplante em alguns casos;são indicados para tratamento de doenças como malária e artrite reumática. O uso para tratar o COVID-19 é criticado por cientistas e entidades, como a Organização Mundial da Saúde (OMS).O senador Ivo Cassol, ex-governador de Rondônia, gravou vídeo e divulgou nas redes sociais que a claridade emitida pela solda 'cura' quem está com COVID-19. Obviamente, um absurdo, sem qualquer comprovação científica.As vacinas produzidas contra o novo coronavírus foram criadas em tempo recorde, mas isso não significa que elas não sejam seguras. As tecnologias por trás da produção das vacinas contra a COVID-19 basearam-se em estudos e técnicas usadas em outros imunizantes e são aprovadas por agências reguladoras antes da utilização nas pessoas.Não há evidências de que animais domésticos podem ser responsáveis pela transmissão do vírus. É recomendado lavar sempre as mãos após entrar em contato com os bichos, já que eles podem transmitir outras doençasNenhum tipo de chá ou alimento pode ser utilizado para substituir o tratamento adequado contra o coronavírus.A temperatura do corpo humano é de 36ºC e o vírus não tem dificuldade em tolerar esse ambiente.O uso de máscara não impede que haja troca de gases. A sensação de não respirar direito e o incômodo durante o seu uso decorre da falta de costume do organismo. A liberação do dióxido de carbono do ar expirado e a inspiração de oxigênio ocorrem normalmente. Usar máscara é considerado um dos principais métodos para evitar o contágio da COVID-19 pela OMS. Segundo a organização, elas são essenciais para a proteção de pessoas saudáveis e para prevenir a transmissão por pessoas contaminadas.Segundo o Ministério da Saúde, é importante a utilização do álcool em gel como medida de prevenção às doenças transmissíveis e para evitar a disseminação do coronavírus. A inalação do álcool em gel durante a higienização das mãos pode durar alguns segundos nos pulmões se a pessoa estiver em ambiente fechado, mas é eliminado em menos de dois minutos.A recomendação de consumir abacate, limão, alho dentre outros alimentos alcalinos aumentaria o pH do organismo e, consequentemente, deixaria a pessoa imunizada contra a COVID-19. Além de ser uma inverdade, seguir dietas sem recomendação médica pode trazer prejuízos à saúde.

O que é o coronavírus

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.









transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.









A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraç o em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19.









Principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus

Mitos e verdades sobre o vírus

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como o vírus Sars-CoV-2 é transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavírus