CNN: Brasil se tornou uma ameaça global de COVID-19

Análise feita por jornalista da CNN norte-americana diz que Brasil está 'sem vacinas', 'sem liderança' e que a pandemia está 'sem fim à vista'









Matt destacou que Bolsonaro zombou da eficácia das vacinas e que ainda não tomou nenhuma dose, pelo menos publicamente. O jornalista citou, em sua análise, que o presidente ingressou com ações no Supremo Tribunal Federal (STF) contra restrições adotadas por governadores no Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Bahia.





“Apesar de milhares de pessoas morrerem por causa do vírus a cada dia, ele (Bolsonaro) afirma que a verdadeira ameaça vem dos danos econômicos que as restrições provocadas pelo vírus podem impor”, disse o jornalista em sua análise.





Vacinação no Brasil

Rivers descreveu um momento em que acompanhou uma filha que levava a mãe para vacinar no Rio de Janeiro. De acordo com o jornalista, elas tinham ido em busca das doses por duas vezes, sem sucesso. Na ocasião em que o norte-americano acompanhou as brasileiras até a clínica, ele presenciou as duas saindo sem conseguir a imunização.





Naquele dia, o Rio de Janeiro tinha suspendido a campanha de vacinação por falta de doses. "Quem é o culpado por tudo isso? Acho que nossos líderes, nossos políticos são uma merda”, disse uma mulher à CNN após ter a vacina negada.





“Durante o anúncio de seu plano de distribuição no início de fevereiro, o governo prometeu que cerca de 46 milhões de doses de vacina estariam disponíveis em março. Ele foi forçado a diminuir esse número, agora estimando apenas 26 milhões no final do mês”, diz a análise.





Números e variantes

A análise também descreveu a crise que o Brasil enfrenta na saúde, com quase todos os estados brasileiros com uma ocupação de leitos de terapia intensiva com margem superior de 80%, com 16 de 26 estados com mais de 90% de ocupação. Além disso, o jornalista destacou que as médias de mortes nunca estiveram tão altas no país e que nos últimos 10 dias cerca de um quarto de todas as mortes por coronavírus no mundo foram registradas no Brasil.





A “ameaça global” citada por Rivers no título também se deve à variante P1, conhecida como “variante de Manaus”. O jornalista disse que a exportação da mutação do vírus para o exterior é “mais fácil” e que se a variante P1 foi criada no Brasil, outras também podem surgir no mesmo país.





