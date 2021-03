Governadores voltam a criticar Bolsonaro, defendendo autonomia na pandemia

(foto: Paula Froes / Governo da Bahia)

Carta

Governadores voltaram a criticar o presidente Jair Bolsonaro e reagiram à nova ofensiva do chefe do Executivo contra medidas restritivas nos estados. Ibaneis Rocha (MDB), do Distrito Federal, afirmou aoque os decretos contestados por Bolsonaro são. "Foram editados dentro da competência a mim estabelecida na Constituição e na lei."O governador da Bahia, Rui Costa (PT), chamou o presidente de "aliado da". "Essa ação contra os governadores visa aglutinar uma parcela de apoiadores de 20% através do ódio, independentemente de quantas pessoas vão morrer. Ele quer polarizar. Adele é essa, a nossa é o inverso", afirmou Costa. "Como é incapaz de gerir o País, minha sensação é de que ele quer aprofundar a crise para tentar polarizar uma parcela da sociedade. Infelizmente, ele é adepto desse tipo de retórica de baixo nível e de pouco apreço pela vida."Eduardo Leite (PSDB), do Rio Grande do Sul, anunciou que o estado adotará "outras normas e restrições" a partir da próxima segunda-feira. "Infelizmente, (Bolsonaro) coloca energia em conflito, confronto e enfrentamento, quando poderia estar colocando essa energia em conseguir vacina para a população. É isso, presidente, que a população precisa. Vacina. E não confronto." Leite destacou que a lei federal que trata da covid-19 dá competência aos Estados para que, por decreto,o que for permitido "nesses tempos excepcionais".Governadores do Nordeste seem carta. "As medidas visam evitar colapso do sistema hospitalar e foram editadas com amparo no artigo 23 da Constituição Federal", diz nota do consórcio do Nordeste, liderado por Wellington Dias (PT), do Piauí. "Só existe uma formar de proteger a economia e os empregos: enfrentar e vencer a pandemia", afirma o