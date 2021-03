Vacinação contra gripe: campanha nacional começa em 12 de abril

A vacinação contra a gripe terá início em 12 de abril e segue até 9 de julho. A 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza pretende imunizar 79,7 milhões de brasileiros. A meta é vacinar, pelo menos, 90% dos grupos prioritários.

O ministério enviou 80 milhões de doses da vacina influenza trivalente, produzida pelo Instituto Butantan, para imunização nos municípios brasileiros. O órgão orienta aos estados que todas as medidas de prevenção à transmissão da COVID-19 sejam adotadas durante a campanha em mais de 50 mil postos de vacinação espalhados pelo Brasil.

Nesta campanha, serão imunizadas crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, idosos com 60 anos ou mais, professores das escolas públicas e privadas, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.

Também entram no grupo de imunizaodos pessoas com deficiência permanente, forças de segurança e salvamento, forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

A vacinação será feita de forma escalonada – os grupos prioritários serão distribuídos em três etapas. Os municípios terão autonomia para definir as datas de mobilização (Dia D), conforme a realidade de cada região.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a influenza coincidirá com a realização da vacinação contra a COVID-19. Considerando a ausência de estudos sobre a coadministração das vacinas, o Ministério da Saúde não recomenda a aplicação das duas doses simultaneamente. A orientação, neste momento, é priorizar a imunização contra o COVID-19.

As pessoas que fazem parte do grupo prioritário para a vacinação contra a influenza e que ainda não foram vacinadas contra a COVID-19, devem priorizar a dose contra a COVID-19 e agendar a vacina contra a influenza, respeitando um intervalo mínimo de 14 dias entre elas.

O ministério ressalta que a ação de imunização contra a influenza é extremamente importante para a proteção dos grupos mais vulneráveis às complicações e óbitos decorrentes da doença. Portanto, deve ser mantida, apesar de todos os desafios frente à circulação contínua ou recorrente do SARS-CoV-2. A estratégia de vacinação contra a influenza foi incorporada ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) em 1999.

