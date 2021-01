Em Manaus, ala inteira de hospital morreu sem oxigênio nesta segunda semana de janeiro (foto: Michael DANTAS/AFP) COVID-19 no Brasil, o procurador-geral da República, Augusto Aras, determinou neste sábado (16/01) a abertura de inquérito no Superior Tribunal de Justiça (STJ) para apurar eventual omissão do governador do estado do Amazonas, Wilson Lima (PSC), e da Prefeitura de Manaus (hoje ocupada por David Almeida, do Avante, que sucedeu Arthur Virgílio Neto, do PSDB), diante do Em meio a um dos mais graves episódios causados pela pandemia dano Brasil, o procurador-geral da República, Augusto Aras, determinou neste sábado (16/01) a abertura deno Superior Tribunal de Justiça () para apurar eventualdo governador do estado do Amazonas, Wilson Lima (PSC), e da Prefeitura de Manaus (hoje ocupada por David Almeida, do Avante, que sucedeu Arthur Virgílio Neto, do PSDB), diante do colapso nos hospitais da capital do estado.









A responsabilidade do governo federal também será apurada. Augusto Aras solicitou informações ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, sobre o cumprimento das medidas de competência da pasta. Contudo, em nota publicada no sábado em seu portal , a PGR esclarece que considera os julgados do STF “que afirmaram a competência de municípios, estados e União para atuar conjuntamente no combate à pandemia, cabendo aos primeiros a execução das medidas no âmbito local”.

A Procuradoria também informa que Aras “conversou com o presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG), Fabiano Dallazen, para solicitar a todos os procuradores-gerais de Justiça e aos procuradores-gerais dos ramos do Ministério Público da União (MPU) que adotem medidas junto aos governantes locais para prevenção da crise sanitária diante da expectativa de agravamento do quadro nos próximos dias”.



Governo culpa variante do vírus

Na busca de explicações sobre as falhas de responsabilidade que levaram à situação caótica em Manaus, o governo local culpou a nova variante do vírus e chamaou a segunda onda de COVID-19 no estado de 'infeliz coincidência'. Segundo informações publicadas pelo jornal O Globo, a Procuradoria Geral do estado encaminhou um ofício à Justiça Federal, dizendo que a escala do segundo pico da doença no estado não era possível de ser prevista.

Inquérito vai apurar eventual omissão do governador do estado do Amazonas, Wilson Lima (PSC), no caos nos hospitais (foto: Michael DANTAS/AFP)



“Em outras palavras, o maior poder infeccioso do vírus identificado justamente em dezembro de 2020 foi uma infeliz coincidência absolutamente imprevisível, que tem se repetido em outros países (muito desenvolvidos como EUA e Inglaterra) e tem reflexo direto no aumento de internações e, portanto, no aumento do consumo de oxigênio”, diz um trecho do ofício que O Globo teve acesso.