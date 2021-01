Twitter marca como enganoso post do Ministério da Saúde sobre COVID-19

Publicação do Ministério da Saúde sobre ''tratamento precoce'' contra COVID-19 foi marcada como enganosa pelo Twitter (foto: Reprodução) Ministério da Saúde no Twitter foi advertido pela administração da rede social. O motivo foi uma postagem, publicada de quinta-feira (12/01), em que a comunicação oficial da pasta incentiva a população a fazer “tratamento precoce” contra a COVID-19, que a rede social sinalizou como conteúdo enganoso. O perfil oficial dono Twitter foi advertido pela administração da rede social. O motivo foi uma postagem, publicada de quinta-feira (12/01), em que a comunicação oficial da pasta incentiva a população a fazer “tratamento precoce” contra a COVID-19, que a rede social sinalizou como conteúdo

“Para combater a Covid-19, a orientação é não esperar. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação. Então, fique atento! Ao apresentar sintomas da Covid-19, #NãoEspere, procure uma Unidade de Saúde e solicite o tratamento precoce”, escreveu o Ministério, que teve a publicação marcada pelo Twitter.





A administração do site justificou: “Este Tweet violou as Regras do Twitter sobre a publicação de informações enganosas e potencialmente prejudiciais relacionadas à COVID-19. No entanto, o Twitter determinou que pode ser do interesse público que esse Tweet continue acessível”.





O chamado “tratamento precoce”, defendido pelo governo federal é baseado na utilização de medicamentos como cloroquina e ivermectina, que não têm eficácia comprovada contra a COVID-19, segundo pesquisas realizadas em vários países. Por isso, publicações desse tipo têm sido alvo das campanhas contra desinformação das redes sociais.





O Twitter já fez o mesmo procedimento, de aviso de informação enganosa, numa publicação do presidente Jair Bolsonaro na qual ele também defendia o uso de medicamentos sem eficácia comprovada contra a COVID-19.