Aplicativo ajuda a notificar quem teve contato com infectado pela COVID-19

Aplicativo do SUS alerta pessoas que tiveram contato com infectados pela COVID-19 (foto: Reprodução/Coronavírus SUS) COVID-19 têm aumentado no Brasil e em várias partes do mundo, preocupando autoridades que temem o colapso nos sistemas de saúde. aplicativo Coronavírus do Sistema Único de Saúde (SUS) usa uma tecnologia que pode ajudar a notificar pessoas que tiveram contato com infectados pela COVID-19. Os casos detêm aumentado no Brasil e em várias partes do mundo,autoridades que temem o colapso nos sistemas de saúde. Em Minas Gerais, a média móvel de casos bate recorde pelo quarto dia seguido . Mas, oCoronavírus do Sistema Único de Saúde (SUS) usa umaque pode ajudar apessoas que tiveram contato com infectados pela COVID-19.





A ferramenta tem uma tecnologia desenvolvida por Google e Apple de notificação de exposições. Assim, o recurso consegue monitorar o avanço da doença. Ele foi anunciado pelo Ministério da Saúde, no final de julho. Porém, com o aumento do número de casos nas últimas semanas, o aplicativo voltou a ser lembrado nas redes sociais.

Como funciona?

A função permite que o aplicativo envie um alerta para usuários que tiveram contato com pessoas infectadas nas últimas horas. A notificação informa sobre o contato, orienta sobre os sintomas e quando procurar o serviço de saúde. Ela é feita em até 24 horas e considera pessoas que estiveram próximas do usuário nos últimos 14 dias que é o período de incubação do vírus.





Para isso, a ferramenta usa a tecnologia Bluetooth, voltada à comunicação sem fio em curtas distâncias. Ela não identifica a localização exata, mas consegue medir a faixa de distância entre um celular e outro. O aplicativo reconhece, especificamente, contatos próximos a uma distância de 1,5 a 2 metros, por um tempo mínimo de 5 minutos.





Porém, essa identificação só é feita entre smartphones que tenham o aplicativo instalado, assim como para receber os alertas. As pessoas diagnosticadas com COVID-19 devem registrar o resultado do teste no aplicativo, a partir de um código de números. Desse modo, se você teve contato com essa pessoa, receberá a notificação em seu aparelho.





Privacidade

Ferramentas desse tipo levantam discussões sobre vigilância e privacidade de usuários. Segundo o Ministério da Saúde, o aplicativo conserva a privacidade tanto do paciente infectado como da pessoa que recebe a notificação da possível exposição a alguém infectado. A notificação avisa apenas que o usuário teve contato com uma pessoa contaminada, mas preserva a data e o local desse encontro.





Ainda de acordo com o órgão, o aplicativo não tem acesso à identidade dos usuários, bem como a nenhuma informação pessoal, como CPF, nome ou número de telefone, e nenhum dado de geolocalização, incluindo dados de GPS, é coletado.





Além disso, todos os dados são criptografados e salvos apenas no smartphone, metodologia utilizada pela Apple em seus processos de privacidade.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.