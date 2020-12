Servidores da Anvisa se defendem em carta aberta à população

“Por se tratar de uma autarquia sob regime especial, conforme define a própria lei de criação da Anvisa, a agência não serve aos interesses de governos, de pessoas, de organizações ou de partidos políticos”, diz trecho do documento.

Os servidores admitem que podem existir, mas garantem que o trabalho técnico está acima de qualquer pressão. “A Anvisa é um órgão do Estado brasileiro e está a serviço do povo brasileiro. Ao longo dos seus 20 anos de existência, a agência consolidou-se como uma referência no setor de saúde justamente pelo trabalho desenvolvido por seus servidores, que resultou na reconhecida excelência da sua atuação regulatória e na credibilidade de suas ações e decisões, baseadas exclusivamente em critérios técnicos e científicos.”

Ainda no documento, os servidores ressaltam que o corpo técnico da Anvisa é constituído por servidores de carreira e que o comitê criado para se dedicar exclusivamente à análise dos pedidos de registro e de autorização para uso emergencial das vacinas contra COVID-19 tem seguido “preceitos técnicos previstos no arcabouço regulatório sanitário vigente no país.”

Ao final da carta, os servidores destacam que o comitê tem trabalhado de forma criteriosa, fazendo análise rigorosa, de forma isenta, com objetivo de assegurar “que as vacinas contra a COVID-19 que venham a ser registradas pela Agência sejam seguras, eficazes e produzidas com qualidade.”

"Podem ter certeza de que nós, servidores da Anvisa, não faltaremos ao povo brasileiro e daremos nossas melhores energias e todo o nosso conhecimento técnico para aprovar, com segurança e com a urgência que a situação exige, as vacinas que o país aguarda com tanta ansiedade", afirmam os servidores na carta.