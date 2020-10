Vacina do Butantan é a 'mais segura do mundo', diz Dimas Covas

“Todas, à exceção da vacina do Butantan, tiveram efeitos colaterais grau 3, os mais importantes quando se avalia uma vacina. A vacina Butantan não teve efeito colateral grau 3. É a vacina mais segura neste momento não no Brasil, no mundo.”, afirmou presidente do Instituto Butantã, Dimas Covas.





De acordo ele, a porcentagem de efeitos colaterais nos voluntários foi de 35%. Essa é a menor taxa entre as vacinas já em fase de testes.





"Fizemos o comparativo desses dados com o que está disponível na literatura científica das vacinas que estão sendo testadas. A vacina Butantã é a mais segura. Todas tiveram efeitos colaterais grau três, que são os mais importantes. A vacina Butantã não teve. Febre é outro indicativo importante, e na Butantã foi 0,1%. Em febre acima de 38, foi zero. É a vacina mais segura neste momento, não no Brasil, mas no mundo.”

Dória x Bolsonaro

Na semana passada, o governador de São Paulo, João Dória (PSDB), que disse que a vacina vai ser obrigatória no estado. A fala, gerou uma “briga” com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).









De acordo com Bolsonaro, vacina contra a COVID-19 não vai ser obrigatória no país. "O meu ministro da Saúde já disse claramente que não será obrigatória esta vacina e ponto final.”





Na manhã desta segunda-feira, o presidente chegou até mesmo mandar uma indireta para Dória. “Tem governador que está se intitulando o médico do Brasil”, ironizou Bolsonaro para apoiadores.

*Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa