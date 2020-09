COVID-19: novo estudo mostra que azitromicina não tem eficácia

Estudo brasileiro revelou que antibiótico não surtiu efeito em pacientes graves da COVID-19 (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press 18/7/20) Um novo estudo brasileiro do grupo Coalizão Covid-19 Brasil concluiu que o antibiótico azitromicina não traz benefícios na recuperação pacientes adultos hospitalizados com formas graves de COVID-19. Os resultados foram publicados na revista científica The Lancet nessa sexta-feira (4). Segundo o estudo, não houve diferença na recuperação dos pacientes que receberam o antibiótico e outros que não receberam.

Este é o primeiro estudo randomizado do mundo para testar os efeitos da azitromicina em pacientes de COVID-19 em estado grave. Segundo a coordenadora do Comitê Científico da Rede Brasileira de Pesquisa em Terapia Intensiva (BRICNet), uma das instituições que fazem parte do grupo Coalizão COVID-19 Brasil, Flávia Machado, a azitromicina é um antibiótico que é usado no tratamento de pneumonia bacteriana, mas nunca havia sido testado efetivamente contra o vírus da COVID-19.

“Da mesma forma da hidroxicloroquina, a azitromicina tem sido muito usada por médicos para tratar COVID sem nenhuma evidência de real benefício. Então, a importância do estudo vêm exatamente do fato da gente estar agora mostrando cientificamente que ela não tem a eficácia. É lógico que a gente gostaria de mostrar o contrário, gostaria de encontrar uma solução, algo que ajudasse, mas também não adianta a gente se iludir e continuar usando medicações que não tem efeito”, declarou em entrevista ao Estado de Minas.

Ao todo, 397 pacientes infectados pelo novo coronavírus serviram de base para a análise principal pesquisa.Todos eram portadores de fatores de risco para agravamento da doença e cerca de 50% dos pacientes incluídos nesta pesquisa estavam em ventilação mecânica quando o estudo começou. Por meio de um sorteio, 214 pacientes receberam azitromicina mais o tratamento padrão e 183 receberam tratamento padrão sem azitromicina. A avaliação mostrou que não houve diferença significativa na mortalidade e no tempo médio de internação entre os dois grupos.





O Brasil ultrapassou nessa sexta-feira (4) a marca de 125 mil mortes em decorrência do novo coro- navírus. Balanço do Ministério da Saúde apontou 888 óbitos nas últimas 24 horas, levando o total de vítimas fatais a 125.052. No mesmo intervalo, foram notificados 50.163 casos. O país soma 4.091.801 infectados por covid-19. A pasta registra 3.278.243 recuperados e 688.056 em acompanhamento. O Brasil é a segunda nação do mundo mais afetada pela doença. Os Estados Unidos seguem em primeiro, com 6.132.074 casos e 186.173 mortes. A Índia vem em terceiro lugar: bem próxima do Brasil em contaminações (3.936.747) e com 68.472 óbitos. Os dados são das autoridades federais de saúde dos países.

Cloroquina

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) comparou os críticos da hidroxicloroquina com ateus dentro de um avião caindo. O comentário foi feito ontem, durante uma visita em Eldorado, São Paulo. O remédio não tem eficácia comprovada cientificamente. “A cloroquina é igual a ateu quando o avião começa a cair, daí se lembra de Deus. Ai, meu Deus do céu, o avião tá caindo. A cloroquina é a mesma coisa. O que tem pra tomar?”, afirmou, rindo. O presidente também disse que mais de 200 pessoas foram contaminadas pela COVID-19 no Palácio do Planalto. Segundo ele, a maioria fez o uso do medicamento. De acordo com Bolsonaro, caso algum familiar dele pegue a doença, como por exemplo a mãe, de 94 anos, ele tem médicos de confiança para prescrever o medicamento.