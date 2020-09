Brasil chega a mais de 4 milhões de casos e registra 871 mortes em 24 horas

O número de recuperados da doença no Brasil passa de 3 milhões (foto: OMS/Divulgação)

O Brasil passou dos 4 milhões de casos por coronavírus. Com o registro de 42.298 novos infectados desde o último balanço, o país contabiliza 4.040.163 pessoas com o vírus desde fevereiro. O total de mortes é de 124.651, sendo 871 nas últimas 24 horas. Os dados são do Ministério da Saúde e do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass).

No levantamento feito pela Universidade John Hopkins, dos Estados Unidos, o Brasil só é superado pelos próprios norte-americanos, que já tiveram mais de 6 milhões de contaminados e mais de 186 mil mortes. Mas a Índia vem seguindo os brasileiros de perto, com mais de 3,8 milhões de infectados, com 67 mil mortes por COVID-19.

Depois de vários meses em um patamar com uma média diária de mais de 1.000 mortes, o Brasil teve uma pequena queda desde o final de agosto e registrou uma média de 874 mortes e cerca de 40 mil infecções por dia na última semana.

O Ministério da Saúde afirma que os números revelam uma "queda" na curva desde o início da pandemia, mas especialistas independentes sugerem cautela nas medidas de isolamento. Várias cidades do país já avançaram consideravelmente na flexibilização da quarentena.

O próprio presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vem defendendo o fim da quarentena, tendo pedido prefeitos e governadores para que liberem de vez o funcionamento das atividades.

COVID-19 nos estados

Só o estado de São Paulo registrou até o momento 837.978 casos, com 30.905 óbitos. A Bahia ocupa o segundo posto de estado com mais infectados: são mais de 265 mil pessoas contaminadas e 5.549 óbitos. Já o Rio de Janeiro registrou número superior a 230 mil casos e 16.394 vidas perdidas.

Minas Gerais contabilizou 224.987 casos e 5.591 óbitos. Nas últimas horas, o estado teve 2.939 infectados e 86 mortes.

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19