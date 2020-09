COVID-19: Escolas de SP enviam termo de responsabilidade aos pais

ntregue pelos próprios colégios, o texto ainda permite que os pais escolham entre a volta das aulas presenciais ou a continuação do ensino a distância (foto: PixaBay/Reprodução) escolas da rede estadual de São Paulo começaram nesta quinta-feira (3) a enviar às famílias um termo para que os pais assumam a responsabilidade caso os filhos se contaminem pelo novo coronavírus após a retomada das aulas.

De acordo com o documento “o vírus circula por todo o mundo, e não somente a escola”.



Caso os pais optem pela volta das aulas presenciais, eles devem seguir algumas obrigações. Entre elas, a responsabilização em caso de contágio com a COVID-19, o cumprimento das exigências de segurança e o uso de EPis, a ciência do esquema de revezamento das aulas presenciais e do funcionamento da escola em horários diferenciados e a entrega das atividades a serem feitas em casa.





O termo pede ainda para os pais indicarem se o filho faz parte do grupo de risco e se o aluno terá os equipamentos solicitados.

Entenda

A retomada das aulas no estado de São Paulo será permitida a partir do dia 8 de outubro, em cidades que estejam há pelo menos 28 dias na fase amarela e priorizará os 1º, 2º, 5º e 9º anos do ensino fundamental e o 3º do médio.









As instituições da rede estadual poderão receber até 20% dos alunos matriculados a cada dia, independentemente da etapa de ensino.



