COVID-19: corticoide reduz tempo que pacientes ficam em respirador, diz estudo brasileiro

Estudo brasileiro concluiu que o uso doreduz o tempo que pacientes adultos infectados peloprecisaram do uso dona recuperação dos infectados. A conclusão foi publicada nesta quarta-feira (2/9) na revista científica Journal of the American Medical Association (Jama).

O estudo foi produzido pelo grupo Coalizão Covid Brasil, que reúne diversos hospitais e centros médicos do país. Estão entre eles o Hospital Israelita Albert Einstein, o Hospital do Coração (HCor), o Hospital Sírio-Libanês, a BP (A Beneficência Portuguesa de São Paulo) e a Rede Brasileira de Pesquisa em Terapia Intensiva (BRICNet).

A coalizão foi lançada em 23 de março de 2020 e tem como objetivo avaliar a eficácia e segurança de potenciais terapias para pacientes da COVID-19.

Em junho, um estudo britânico mostrou que o corticóide dexametasona tem efeito comprovado na redução de mortes em decorrência da covid-19. O resultado foi anunciado por pesquisadores da Universidade de Oxford, no Reino Unido. Em testes com mais de 6 mil voluntários, a dexametasona reduziu em um terço a taxa de mortalidade entre pacientes que enfrentam estágios críticos da doença.

O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19