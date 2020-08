(foto: Pixabay/Banco de Imagens)

Alguns eventos adversos que podem seguir à infecção pelosão a, complicações graves que em certas situações acometem o paciente com. Além dos, ainda são existe tratamento destinado a curar ou amenizar esse problema específico. Uma lacuna que a empresa alemã Merck, especializada em ciência e tecnologia, pretende preencher com um novo método.O tratamento proposto pela companhia parte de uma, que poderá atuar no combate ao sintomas mais severos da doença. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o estudo clínico em pacientes brasileiros para aferir a aplicabilidade do fármaco. O estudo clínico é de modo controlado por placebo e randomizado de fase 2, a fim de avaliar ada M5049.Nesta fase, são, com idades entre 18 e 70 anos. A Santa Casa de Belo Horizonte recebeu aprovação, nesta quinta-feira, para o início do estudo, que também será realizado em outros centros de pesquisa inscritos no Brasil. Ao lado do tratamento padrão, que pode incluir tratamentos antivirais, os indivíduos receberão uma ou duas doses com a molécula ou placebo, a fim de comparação, seguindo os resultados em cada paciente.Um dos fatores perigosos doé a, conhecida como, uma resposta inflamatória grave. Tempestades de citocinas podem explicar porque algumas pessoas têm uma reação importante ao coronavírus, enquanto outras experimentam sintomas leves.A M5049 consegueque são sensores imunológicos inatos ao organismo que detectam o RNA de cadeia simples de vírus como o SARS-CoV-2. Quando ativados, acionam células imunes que, se não adequadamente controladas, podem levar à evolução para a forma grave da doença. Em algumas situações,

Como explica o diretor médico da Merck e especialista em terapia intensiva, Luiz Magno, a molécula já é aplicada no combate a doenças que geram reações inflamatórias, como o lupus, a esclerose múltipla e outra doenças autoimunes. O intuito do estudo é perceber se a aplicação da M5049, em um ponto crítico no curso da infecção pelo coronavírus, pode impedir ou melhorar a resposta inflamatória em pacientes com pneumonia e barrar a progressão para um cenário mais complicado.



"Identificamos uma molécula com potencial para tratamento da COVID-19. Estamos investigando de que forma pode interferir quanto à doença. Avaliamos se o medicamento também reduz complicações de risco de vida, incluindo sintomas respiratórios graves que geralmente precisam de intervenções médicas adicionais, como ventilação mecânica", diz.



A M5049 foi descoberta internamente na Merck e concluiu recentemente um estudo da fase 1 em voluntários saudáveis. Conclusões desta fase dão conta de que os pacientes não apresentaram eventos adversos preocupantes.



O remédio é um comprimido de via oral. "Não é para uso preventivo", esclarece Luiz Magno. Dados sobre quando estará disponível no mercado e quanto ao preço de venda são precoces. "Isso depende da aprovação final com a conclusão da fase 3. A intenção é de que a fase 2 se encerre no fim deste ano e, se o resultado apontar a segurança e a eficácia da droga, a fase 3 deve acontecer ao longo de 2021. Só com essas informações tomaremos as melhores decisões", finaliza.



O trabalho sobre a M5049 é realizado em conjunto com pesquisadores e as agências regulatórias em saúde, e a empresa avalia outras indicações de imunologia, além a intervenção terapêutica contra a COVID-19.

O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19