Remédio para gota pode ajudar na recuperação de infectados com a COVID-19

Estudo clínico incluiu 38 voluntários atendidos no Hospital das Clínicas da USP em Ribeirão Preto (foto: FMRP-USP/Divulgação)

pode também ser um precioso auxílio paraque acomete, em muitos casos,. Estudo clínico coordenado por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), em Ribeirão Preto, sugere que oA pesquisa tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e as informações constam em matéria veiculada, nesta segunda-feira, pela Agência FAPESP, agência de notícias da fundação, em texto escrito pela jornalista Karina Toledo. Os resultados também foram divulgados em artigo na plataforma medRxiv, ainda sem revisão por pares (ou seja, sem que o trabalho científico tenha sido submetido a exame minucioso por outros especialistas do mesmo escalão dos autores).Em declaração à agência, Renê Oliveira, médico coordenador do estudo no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP-USP), disse que os voluntários que receberam o medicamento ficaram, em média, três dias antes do que os pacientes que receberam apenas o protocolo terapêutico padrão em hospitais. "Além disso, puderam voltar para casa mais cedo", relatou.Também ouvido na publicação, o coautor do artigo e professor da FMRP-USP, Paulo Louzada Junior, citou como outros benefícios do fármaco o fato de que, com, isso acaba resultando ainda em, ao passo que possibilita aa uma quantidade maior de pessoas em um mesmo período.Ele pontua que cada dia de internação em unidade de terapia intensiva (UTI) pode custar entre R$ 5 mil e R$ 10 mil por paciente, sendo a suplementação com oxigênio, mesmo realizada fora da UTI, também uma terapia cara. "A, por outro lado, é ume com. O tratamento completo custou cerca de R$ 30 por paciente", afirma.Mais um ponto positivo em relação àé que seus, entre os quais, o principal, a diarreia. Mesmo analisado como seguro, o remédio, no que tange à utilização para o novo coronavírus, teve sua aplicação na pesquisa apenas em pacientes internados, com algum quadro de comprometimento pulmonar, e só nessas ocasiões os benefícios foram observados. Os especialistas, dessa maneira, não aconselham seu uso indiscriminado, seja para prevenção ou para tratar sintomas leves daAinda que entre pessoas hospitalizadas, os estudioso reforçam que os resultados necessitam de confirmação, a partir de, com um número maior de participantes. O começo do recrutamento de mais voluntários já está na perspectiva dos especialistas, que solicitaram autorização da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) para a fase seguinte.A hipótese é de que aseria capaz de, reação exagerada que ocausa no sistema imunológico,que costumam ocorrer nos quadros mais graves de- a substância poderia aindaEm um primeiro momento, na fase dedo estudo,, voluntários atendidos no Hospital das Clínicas da USP em Ribeirão Preto, foram distribuídos aleatoriamente em dois grupos, entre doentes tratados com o protocolos terapêuticos padrões para ano hospital -Foram incluídos pacientes com insuficiência respiratória que precisaram ser internados para receber suplementação de oxigênio. Ainda na veiculação da Agência FAPESP, Renê Oliveira lembra que não foram incluídos na pesquisa pacientes intubados e mantidos em UTI. "Mas não haveria contraindicação clínica para o uso da colchicina também nesses casos. Esse perfil de paciente pode vir a fazer parte da próxima fase do ensaio clínico", declarou.No paralelo entre os resultados com os grupos, a conclusão é que: reduz o tempo de oxigenoterapia, reduz o tempo geral de internação e diminuiu mais rapidamente os níveis de proteína C-reativa no sangue, molécula considerada o principal marcador de inflamação sistêmica. Na próxima etapa, pacientes serão convidados a participar, conscientes de que estão tomando o remédio. Com menos restrições, podem fazer parte da pesquisa pessoas com câncer e outras doenças crônicas.