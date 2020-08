Vacinas contra a COVID-19 enfrentam teste 'do mundo real' no Brasil

No dia em que a Rússia registrou a primeira vacina da COVID-19, o Estado de Minas realiza levantamento das vacinas testadas ou desenvolvidas no Brasil e em Minas. Duas candidatas a imunizante contra o novo coronavírus estão sendo testadas em humanos no Brasil, uma desenvolvida pela Universidade de Oxford e o laboratório Astrazeneca e a CoronaVac, desenvolvida pela biofarmacêutica chinesa Sinovac Biotech, cujos testes da fase 3 da terceira etapa estão sendo aplicados por pesquisadores da UFMG, considerada a mais crítica do processo. “Agora, é o mundo real”, define o professor Flávio Fonseca, do Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biológicas da instituição, virologista e pesquisador do CTVacinas.

O desenvolvimento de vacina compreende três etapas, divididas em cinco fases: a primeira (bancada de laboratório) e segunda etapas (teste pré-clínico) têm, cada uma, respectivamente, uma fase, enquanto a terceira etapa (ensaio clínico), com aplicação da substância em humanos, é compreendida por três fases. O ensaio clínico consiste em três fases, que medem, sucessivamente, a segurança, geração de anticorpos e eficácia. A Oxford/Astrazeneca e CoronaVar estão na etapa 3. A vacina do CTVacinas chegou à etapa 2.

Na primeira fase da terceira etapa, o pesquisador avalia se o grupo testado apresentou algum efeito colateral. Na fase seguinte, é verificado se foram gerados anticorpos e células de imunidade. A última fase da terceira etapa avalia a eficiência, se de fato a substância protegeu os voluntários do vírus. Nessa última fase, são realizados testes em grande número de voluntários, sendo que alguns recebem o medicamento e outros, substância placebo.

A CoronaVac será aplicada em 850 voluntários. Depois que recebem a substância, eles voltam à vida normal. Os cientistas então, depois do acompanhamento, analisam se a substância candidata a vacina protegeu percentual expressivo dos voluntários.

O médico Mauro Teixeira, professor do Departamento de Bioquímica e Imunologia, coordenador do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Fármacos do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, é o responsável pelos testes. Ele foi procurado pela reportagem, mas, por meio da assessoria, disse que está envolvido com ações de sua pesquisa e não pôde atender a imprensa.

O professor Flávio Fonseca, do Departamento de Microbiologia do ICB, virologista e pesquisador do CTVacinas, acredita que é pouco provável que os laboratórios comecem a vacinar grupos populacionais em massa antes de 2021. Flávio acredita que, mesmo que os pesquisadores acelerem, os resultados da fase 3 das vacinas em ensaio clínico devem ficar prontos até o final deste ano.

"A intenção publicizada por alguns laboratórios é de começar a vacinar grupos específicos até antes do fim de 2020, mas estamos falando de uma vacinação experimental. Vacinação em massa, de uma população como a brasileira, dificilmente vai acontecer antes de 2020. Estamos com perspectiva de início de vacinação em 2021 se os resultados dessas substâncias forem realmente bons", diz Flávio.

A Universidade de Oxford e a Astrazeneca, que publicaram os resultados das etapas 1 e 2 da candidata a vacina, adotaram tecnologia inédita. Não há nenhuma vacina humana licenciada que use essa tecnologia. “São bons resultados, muito promissores. Mas a fase três da terceira etapa é a mais crítica. Na fase 1, avalia-se se tem efeito colateral; na fase 2, se gera anticorpos e imunidade. Agora, na fase 3, é o mundo real. A eficácia é avaliada agora. Há grande chance de dar certo, mas, em ciência, só testando. Só provando. A fase crítica começou agora”, afirma Flávio.





Ainda não há publicações em revistas científicas sobre os resultados da CoronaVac. Na fase 3 da terceira etapa, milhares de voluntários são imunizados. No entanto, a exposição ao vírus ocorre de forma natural, ou seja, no cotidiano da cidade em que cada voluntário vive. Por isso, essa fase é realizada, preferencialmente, em localidades onde esteja ocorrendo a infecção. Com alto número de casos e curva de transmissão ascendente para a COVID-19, o Brasil foi escolhido para os testes. (MMC)





Candidatos a imunizante



Células infectadas pelo novo coronavírus: busca por vacina provoca corrida internacional (foto: Handout/AFP) Conheça a tecnologia de três vacinas em teste contra o coronavírus no Brasil





» Oxford/Astrazeneca – Vacina chamada de vetor viral. Um gene que codifica uma proteína do coronavírus é inserido no genoma de outro vírus, chamado de adenovírus, por engenharia genética. Nesse caso, é um adenovírus de chimpanzé, não patogênico para o ser humano. O adenovírus, dentro do DNA, leva um pedacinho do genoma do coronavírus. Quando entra em uma célula humana se multiplica e produz, além da própria proteína, também a proteína do coronavírus. O sistema imunológico gera resposta imune, células de defesa, contra todas aquelas proteínas do adenovírus (vetor viral) e também contra a proteína do coronavírus cujo gene foi inserido por engenharia genética.

» CoronaVac – É uma vacina clássica, composta por vírus morto. O vírus é multiplicado em laboratório e inativado por meio de processos físicos e químicos. Já há vacinas humanas que adotam essa estratégia. Por exemplo, a vacina tradicional usada no Brasil contra a gripe é composta por vírus morto.