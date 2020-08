COVID-19: avó de Michelle Bolsonaro já respira sem aparelhos

A avó de Michele Bolsonaro está internada desde 1º de julho (foto: TV Brasília/Reprodução)

Maria Aparecida Firmo Ferreira, avó da primeira-dama Michelle Bolsonaro, apresentou melhora no estado de saúde nesta segunda-feira (3/8). O tubos que a ajudavam a respirar foram retirados e ela voltou a utilizar máscara nebulizante no tratamento da COVID-19.

Internada desde 1° de julho, Maria Firmo foi transferida para um leito de unidade de terapia intensiva (UTI) dois dias depois, quando passou a respirar por ventilação mecânica. Em 20 de julho, ela foi desintubada e passou a ser auxiliada apenas pela máscara nebulizante. Em 30 de julho, no entanto, após piora no estado de saúde, voltou para a ventilação mecânica.

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) informa que a paciente está recebendo toda a assistência necessária ao quadro de saúde. A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, também foi diagnosticada com COVID-19 na semana passada.

O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19