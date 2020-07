Bolsonaro nega que tenha negligenciado a COVID-19: 'Tem medo do quê? Enfrenta!'

Jair Bolsonaro visitou Bagé, no Rio Grande do Sul, para inaugurar residências populares (foto: Alan Santos/PR) Bolsonaro (sem partido) voltou a minimizar a devastação em mortes causada pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19). Nesta sexta-feira, em viagem a Bagé, no Rio Grande do Sul, Bolsonaro sugeriu que as pessoas enfrentem o vírus já que, segundo ele, todos vamos nos contaminar um dia. O presidente Jair(sem partido) voltou a minimizar a devastação em mortes causada pelado novo(COVID-19). Nesta sexta-feira, em viagem a, no Rio Grande do Sul, Bolsonaro sugeriu que as pessoas enfrentem o vírus já que, segundo ele, todos vamos nos contaminar um dia.









Mais uma vez, Bolsonaro retirou a máscara, causou aglomeração ao andar em meio a apoiadores na cidade gaúcha em que nasceu Emílio Médici, elogiou o general, que foi presidente durante a ditadura militar no Brasil, cumprimentou autoridades locais e exibiu uma caixa de cloroquina para os presentes.





Bolsonaro esteve em Bagé para inaugurar uma escola cívico-militar e entregar as chaves de residências populares que tiveram o início de construção em 2017, ainda no governo do ex-presidente Michel Temer. Até essa quinta-feira, 91 mil vidas foram perdidas para a COVID-19.





Perguntado novamente se lamenta as mortes no país, Bolsonaro relativizou os óbitos causados pelo coronavírus e disse que outras doenças também matam as pessoas. “Lamento as mortes. Morre gente todos os dias de uma série de causas. É a vida, é a vida. Minha esposa agora está [infectada]. Depois de quase eu mês que peguei o vírus, ela pegou”, ressaltou.