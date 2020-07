Secretário de Cultura elogia Bolsonaro: ''Nunca existiu ninguém parecido''

Mario Frias substituiu Regina Duarte na pasta da Cultura em junho (foto: Reprodução/Instagram)

O secretário de Cultura, Mario Frias, teceu elogios ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em postagem no Twitter nesta terça-feira. Na postagem, ele exibe um vídeo mostrando a viagem do chefe do Executivo federal ao Nordeste e mostra frases de várias pessoas elogiando a atuação dele no país.

"Nunca existiu ninguém nem parecido. Melhor presidente da história deste país", escreveu Mario Frias, ator e cantor, que foi nomeado por Bolsonaro para a pasta em junho.

Nunca existiu ninguém nem parecido! Melhor presidente da história desse país. @jairbolsonaro pic.twitter.com/QyGaRaqIQ4 %u2014 MarioFrias (@mfriasoficial) July 31, 2020

No post, brasileiros enaltecem o presidente, possivelmente em comentários através do Whatsapp. "Esse homem é diferenciado, tá doido? Ele é uma lapa de um galego que é um 'monstro'", diz um cidadão. Outro nordestino, com sotaque característico, também elogia o presidente: "A primeira coisa que ele fez quando desceu do avião foi passar a perna. Passar a perna na égua. Essa égua tem valor. O homem é do povo mesmo".

Frias foi nomeado para substituir Regina Duarte, que deixou o cargo para supostamente assumir a Cinemateca. Sua posse foi em 23 de junho em cerimônia fechada e sem aviso prévio