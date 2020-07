COVID-19: governo pede que Fiocruz divulgue uso da cloroquina no tratamento precoce

Estudos mostram que 'não há efeito benéfico' no uso da hidroxicloroquina contra a COVID-19 (foto: Reprodução/Facebook) Saúde orientou a Fiocruz a divulgar amplamente e recomendar o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina no tratamento precoce de pacientes da COVID-19, a despeito das evidências científicas indicarem a ineficácia dos medicamentos no combate ao novo coronavírus. O Ministério daorientou a Fiocruz a divulgar amplamente e recomendar o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina no tratamento precoce de pacientes da-19, a despeito das evidências científicas indicarem a ineficácia dos medicamentos no combate ao novo coronavírus.





A própria Fiocruz participa do estudo Solidarity, da Organização Mundial de Saúde (OMS), cujos testes com a cloroquina e a hidroxicloroquina foram suspensos há um mês, em 17 de junho, porque todos os resultados obtidos até então apontavam que as substâncias "não reduziam a mortalidade dos pacientes".









Mesmo assim, em 30 de junho, o secretário de atenção especializada à saúde, Luiz Otávio Franco Duarte, enviou um ofício endereçado à presidência da Fiocruz e à direção dos institutos Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI) e Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF), solicitando "a ampla divulgação desse tratamento, considerando que ele integra a estratégia do Ministério da Saúde para reduzir o número de casos que cheguem a necessitar de internação hospitalar para tratamento de síndromes de pior prognóstico, inclusive com suporte ventilatório pulmonar e cuidados intensivos".





O ofício diz ainda: "São medidas essenciais a tomar e divulgar: Considerar a prescrição de cloroquina ou hidroxicloroquina, mediante livre consentimento esclarecido do paciente com diagnóstico clínico de Covid-19, para tratamento medicamentoso precoce, ou seja, nos primeiros dias dos sintomas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)".





Em nota divulgada na quinta-feira, 16, o ministério confirmou que se trata "de ofício de caráter administrativo para orientar os institutos e hospitais federais sobre a Nota Técnica divulgada pelo Ministério da Saúde, que trata do enfrentamento precoce da covid-19". E acrescentou: "Cabe informar que a pasta divulgou novas orientações sobre uso de medicamentos, em que a prescrição permanece a critério do médico, sendo necessária também a vontade declarada do paciente".





Perguntado sobre as evidências científicas que embasam tal recomendação, o Ministério da Saúde não ofereceu nenhuma explicação. A pasta está sendo ocupada interinamente pelo general Eduardo Pazuello desde a saída do médico Nelson Teich há mais de dois meses. Tanto Teich quanto seu antecessor, Henrique Mandetta, deixaram o ministério por não concordarem com a recomendação da cloroquina no tratamento da doença, como sempre advogou o presidente Jair Bolsonaro. Diagnosticado com COVID-19 na semana passada, o próprio presidente já apareceu em uma live recomendando o uso do remédio.





Em nota divulgada nesta quinta-feira, 16, a Fiocruz confirmou o recebimento do ofício e informou que "está ciente das orientações do Ministério da Saúde sobre o uso “off label” (quando o fármaco é utilizado para uma indicação diferente daquela que foi autorizada pelo órgão regulatório, a Anvisa) da cloroquina e da hidroxicloroquina contra a COVID-19". A instituição informou ainda que "entende ser de competência dos médicos sua possível prescrição".





No fim da nota, a Fiocruz lembra que participa,"por designação do Ministério da Saude, e é responsável no Brasil pelo estudo clínico Solidariedade, que avalia a eficácia de medicamentos para a COVID 19". O estudo, conduzido globalmente pela OMS, é aquele mesmo que concluiu pela ineficácia dos remédios.