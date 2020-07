Maranhão ganha hospital de campanha doado pelos Estados Unidos

Com 78 mil habitantes, Bacabal receberá reforço no número de leitos de UTI (foto: Prefeitura de Bacabal/Divulgação)

Os Estados Unidos farão a doação de um hospital de campanha ao estado do Maranhão para tratamento de pacientes de coronavírus. O espaço terá 40 leitos e será construído na cidade de Bacabal, que fica 250 quilômetros da capital São Luís. O modelo será parecido com os existentes no país norte-americano.

A informação foi confirmada pelo secretário de Indústria e Comércio no Maranhão, Simplício Araújo, que apresentou documento nas redes sociais assinado pelo cônsul geral dos Estados Unidos, John Barrett. "O hospital contará com qualidade semelhante ao dos hospitais usados em nível doméstico e internacional pelos Estados Unidos, a fim ampliar o combate à COVID-19 e futuramente deixar um legado consolidado para emergências que o estado do Maranhão possa vir a enfrentar", diz o ofício.





No mesmo post, Simplício Araújo, deu mais detalhes a respeito da aquisição: "Ao departamento de defesa americano, ao governo americano, ao John Barrett, que é o cônsul americano aqui no Brasil, pela doação de um hospital de campanha completo para instalação na cidade de Bacabal. Hospital que vem com macas, ar-condicionados, um grande gerador e equipamentos para que possamos atender a população de Bacabal, que futuramente será incorporado ao patrimônio público do povo do Maranhão".





Foi o próprio governo do Maranhão que fez o pedido da doação do hospital em virtude do caos no sistema de saúde vivido pelo estado. "Não temos muita ajuda do governo federal", afirma simplício.





De acordo com o Ministério da Saúde, o Maranhão teve 104.126 casos de COVID-19, com o registro de 2.608 mortes. Nas últimas 24 horas, foram 1.657 novos infectados e 56 óbitos.