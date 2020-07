Suspeita de aplicar golpes de 'benzimento de dinheiro', Cigana Milena é procurada pela polícia

Cigana Milena se defende das acusações pelas redes sociais (foto: Reprodução/Redes sociais)

A Polícia Civil do Estado de São Paulo procura pela Cigana Milena, acusada de estelionato. A suspeita teria aplicado o golpe de “benzimento de dinheiro” em pelo menos cinco mulheres, do Distrito Federal, São Paulo, Maranhão, Tocantins e Rio Grande do Sul. O esquema gerou um prejuízo às vítimas superior a R$ 200 mil. A informação foi confirmada ao Correio na tarde desta quinta-feira (16/7) pela Secretaria de Segurança Pública do estado.

O caso é investigado por meio de inquérito policial pelo 7º Distrito Policial, localizado na Lapa (SP). Os golpes da Cigana Milena passaram a ser apurados pela unidade após uma lojista do DF procurar a Polícia Civil por ter perdido R$ 82 mil com o esquema estelionatário. Inicialmente, a mulher registrou o crime na 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro), mas foi encaminhado para ser instaurado na região Sudeste. Isso ocorreu porque as contas bancárias da acusada são da cidade de São Paulo.

A mulher prestou esclarecimentos na 3ª DP (Cruzeiro Velho). No entanto, precisou viajar para dar depoimento no 7º Distrito Policial. “A equipe já identificou a suspeita e realiza buscas para localizá-la. Um segundo caso também é investigado pela unidade”, esclareceu a Secretaria de Segurança Pública.

As demais três vítimas da Cigana Milena devem registrar as ocorrências contra a suspeita por meio da Delegacia Eletrônica de São Paulo, por não serem moradoras do estado. Duas delas já contrataram advogados para representá-las na ação criminal contra a acusada, assim como na esfera cívil.

Perfil nas redes

No perfil do Instagram, Cigana Milena se autointitula uma pessoa espiritualista e realiza postagens relacionadas às religiões afrobrasileiras. Nessa quarta-feira (15), a suspeita chegou a criar uma segunda página na rede social, que saiu do ar por volta das 17h30. A Federação de Umbanda e Candomblé de Brasília e Entorno repudiou as ações da mulher.

Em postagem realizada na tarde dessa quarta, pelo stories do Instagram, a acusada comentou: “Calúnia e difamação também é crime queridos!!!! Estou com a consciência tranquila (sic)”. A reportagem respondeu à publicação, pedindo um posicionamento sobre os casos de estelionato, mas o perfil saiu do ar e não houve resposta. A página principal da suspeita, que tem mais de 350 mil seguidores, continua ativa.