Polícia prende gangue que ostentava armas na rua em Ribeirão das Neves; um suspeito fugiu pelo esgoto

Buraco na via que dá acesso ao esgoto auxiliou na fuga de um dos suspeitos (foto: Reprodução/Google Street View) Polícia Militar (PM) prendeu em flagrante cinco homens na noite dessa terça-feira, no Bairro Santa Fé, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Eles andavam com as armas à mostra na Rua Santa Filomena. Um outro suspeito conseguiu fugir da ação policial ao entrar em uma canalização de esgoto. (PM) prendeu em flagrantena noite dessa terça-feira, no, em, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Eles andavam com as armas à mostra na Rua Santa Filomena. Um outro suspeito conseguiu fugir da ação policial ao entrar em uma canalização de









No local, também foram encontrados mais dois revólveres, uma pistola caseira, uma escopeta, uma submetralhadora e munição. A PM também encontrou 19 pinos de cocaína, sacos plásticos para armazenagem das drogas e uma barra e sete buchas de maconha.





Todos os cinco homens foram detidos e encaminhados à Delegacia de Plantão da Polícia Civil em Neves. A PM suspeita que eles estavam em confronto com outra quadrilha relacionada ao tráfico de drogas na região e tentavam intimidar os rivais com a porte do material. O suspeito que fugiu é procurado.