Brasil passa de 75 mil óbitos e está prestes a atingir 2 milhões de casos

Situação da ocupação dos leitos de UTI ainda é preocupante no país (foto: Mauro Pimentel/AFP)

Com o registro de mais de 39.294 casos nas últimas 24 horas, o Brasil está prestes a completar a marca de 2 milhões de infectados pelo coronavírus. O boletim divulgado pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira mostra que 1.966.748 já contraíram o vírus desde fevereiro. No mesmo período, foram 75.366 mortes, sendo 1.233 desde o último levantamento.

Os parâmetros usados pelo governo para avaliar a expansão da doença crescem a cada balanço. A taxa de incidência, que mede a proporção de contaminados a cada 100 mil habitantes, está atualmente em 935. E o índice de mortalidade é de 35,9 a cada 100 mil brasileiros. Já a taxa de letalidade (percentual da população que morreu de COVID) é de 3,8%.

O aumento assustador da COVID-19 faz o Brasil se tornar o centro das atenções no mundo. "Vamos ser claros: muitos países estão na direção errada", afirmou Tedros, que insiste que o vírus continua sendo um "inimigo numero um" do mundo. "Mas as ações de muitos governos e pessoas não refletem isso", disse. "Não haverá uma volta ao antigo normal no futuro próximo", alertou Tedros Ghebreyesus, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Ele também volta a pedir atuação conjunta do poder público para minimizar a doença: "Se governos não se comunicam de forma eficiente, se não houver uma estratégia completa, e se população não respeitar medidas de controle, só haverá um caminho: (a pandemia) vai piorar, e piorar e piorar".

Evolução nos estados

São Paulo teve queda no registro de mortes nesta quarta-feira. Depois de registrar mais de 400 óbitos no último balanço, o estado contabilizou 316 no novo levantamento, além de 6.569 casos. O total agora é de 393.176 infectados e 19.8640 mortes.

O Rio de Janeiro teve 133 mortes e 1.627 novos casos nesta quarta-feira, o que eleva o total para 134.449 pacientes contaminados e 11.747 vidas perdidas nesta pandemia. O Ceará vem logo abaixo na classificação, com 141.248 casos e 7.030 mortes - foram 1.811 infecções e 53 mortes nas últimas 24 horas.

Minas Gerais registrou nesta quarta nove mortes a menos que no último balanço: 64. O número de casos em 24 horas foi de 3.367. A somatória desde o início foi de 1.752 óbitos e 82.010 casos confirmados.