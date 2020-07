COVID: Brasil passa de 1,6 milhão de infectados e tem 602 mortes em 24 horas

Incidência de casos no país chega a 762,8 por 100 mil habitantes, quase o dobro do registrado no início de maio (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A cada balanço divulgado pelo Ministério da Saúde e pelo Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass), o Brasil contabiliza números impressionantes de casos e mortes por coronavírus. Os últimos dados mostraram que o país passou de 1,6 milhão de infectados e registraram 602 mortes nas últimas 24 horas. Agora, já são 64.867 mortes pela doença, mais que o dobro da Espanha, que por várias semanas assumiu o posto de segundo maior país vítima da COVID-19. Foram registrados 26.051 casos. O número de recuperados é 906.286, de acordo com o Ministério da Saúde. Há, ainda, 631.902 pacientes sob observação.

Algo que se tornou comum na contagem brasileira, o número de mortes neste domingo ficou abaixo de 1 mil depois de quatro dias consecutivos superando a marca negativa. Nos fins de semana, várias secretarias municipais ficam sem funcionar e não contabilizam vítimas.

A taxa de incidência de casos no Brasil é de 762,8 a cada 100 mil habitantes. Até o início de maio, esse índice era de pouco mais de 400 por 100 mil pessoas. Já a taxa de mortalidade é de 30,9 na mesma proporção. E a taxa de letalidade é de 4%.

Neste domingo, o Ceará superou o Rio de Janeiro e se transformou no segundo estado com mais casos, agora com 121.464, 72 a mais que no estado fluminense. O número de mortes em terras nordestinos, porém, é menor: 6.441 contra 10.667 na unidade federativa comandada por Wilson Witzel.

Os paulistas seguem como líderes no Brasil, com mais de 16 mil mortes e 320 mil infectados. Se fosse um país, São Paulo estaria atrás somente de EUA (2,8 milhões de casos), do próprio Brasil (1,6 milhão), Rússia (680 mil) e Índia (673 mil). Segundo o levantamento divulgado pelo governo, os óbitos registrados no estado correspondem a 9.292 homens e 6.786 mulheres, sendo que 74,4% das vítimas tinham 60 anos ou mais.

O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.[VIDEO4]A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19 Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.[VIDEO3]