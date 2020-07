Coronavírus: com piora em quadro, avó de Michelle Bolsonaro é intubada

Maria Aparecida foi internada na última quarta-feira (1º/7), apresentando falta de ar (foto: TV Brasília/Reprodução - 26/11/2018)

Transferida para a unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), Maria Aparecida Firmo Ferreira, 80 anos — avó da primeira-dama Michelle Bolsonaro — precisou ser intubada neste domingo (5/7). Diagnosticada com coronavírus, ela teve uma piora no quadro de saúde e, agora, precisa respirar com suporte de ventilação mecânica.





agravamento, ela teve de ser sedada para passar pelo processo de intubação. Maria Aparecida está em um leito de UTI desde sexta-feira (3/7). Até sábado (4/7), ela fazia uso de máscara de oxigênio. No entanto, devido ao, ela teve de ser sedada para passar pelo processo de intubação. Maria Aparecida está em um leito de UTI desde sexta-feira (3/7).





Na última quarta-feira (1º/7), ela foi levada para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC) depois de passar mal e ser encontrada caída em uma rua do Bairro Sol Nascente. Ela deu entrada na unidade de saúde com falta de ar. Depois de piorar, ela foi transferida para o HRSM.





Ela relatou que, 15 dias antes de ser internada, apresentou sintomas como tosse seca, coriza, falta de ar e de apetite, bem como dor no abdômen. A paciente tem histórico de hipertensão arterial, hipotireodismo e de arritmia cardíaca.