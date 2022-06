Eleição não é anulada se mais de 51% dos votos forem nulos

Captura de tela feita em 17 de junho de 2022 de uma publicação no Facebook (foto: Reprodução)

A poucos meses das eleições presidenciais de 2022, voltou a circular nas redes a afirmação de que se 51% dos votos de um pleito forem nulos, ele será anulado. Mas isto é falso: os votos nulos e em branco não têm efeito na contagem de uma votação, pois eles não são computados, servindo apenas para fins estatísticos.



'*VOTO NULO = 000 + TECLA VERDE Ufa!!!!!!!!* Você sabe para que serve o VOTO NULO? Não sabe, não é mesmo? Não se preocupe, acredite que menos de 1% da população saiba algo sobre isso. Segundo a legislação brasileira, se a eleição tiver 51% de votos nulos, o pleito é ANULADO e novas eleições têm que ser convocadas imediatamente', iniciam as postagens que circulam no Facebook em 2022, mas cujo registro é encontrado, ao menos, desde 2014.



E o texto continua: 'E os candidatos não eleitos ficarão IMPOSSIBILITADOS DE CONCORRER NESSA NOVA ELEIÇÃO!!! É disso que o Brasil precisa: um susto nessa gente! Esta campanha vale a pena! N U L O neles!!!'.



Mas esta afirmação é falsa.





Uma busca no Google pelas palavras-chaveleva a um artigo , de setembro de 2021, no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que desmente a alegação.No texto, o TSE afirma:O texto explica que a função do voto nulo é exatamente a mesma que a do voto em branco, acrescenta o tribunal. A única consequência dos votos nulos e brancos é a diminuição da quantidade de votos que um candidato precisa para ser eleito, pois só os que forem válidos serão computados., diz o artigo.A nulidade dos votos está, contudo, na legislação eleitoral brasileira. O artigo 224 do Código Eleitoral (lei 4.737/65), indica quMas essanão se refere aos votos nulos. Sobre isso, um artigo no site do TSE explica:De acordo com o glossário do Tribunal Superior Eleitoral, o voto nulo é considerado como se não existisse, ou seja, não é válido.A Constituição brasileira de 1988 explica no parágrafo segundo do artigo 77 que será considerado eleito presidente o candidato que obtiver a maioria absoluta de votos, sem computar os em branco e os nulos. Lei Eleitoral 9.504/97 , por sua vez, conta com a mesma determinação da Constituição, mas acrescenta nos artigos 2 e 3 os cargos de governador e prefeito.Um outro texto explicativo do Tribunal Superior Eleitoral,, de 2014, indica que pelo sistema majoritário, pelo qual são eleitos presidente, governador, senadores e prefeito, a maioria absoluta é elaborada de acordo com os chamados, desconsiderando brancos e nulos.Em eleições proporcionais, de vereadores e deputados, segundo o artigo 5 da lei eleitoral, contam como válidos somente os votos em candidatos regularmente inscritos e nas legendas partidárias.Caso uma eleição sofra nulidade em virtude de uma fraude, por exemplo, só estará impedido de participar quem deu causa à renovação do pleito. Os outros candidatos que tiverem participado, mas não apresentarem qualquer impedimento, como inelegibilidade, poderão concorrer, explicou a assessoria do TSE ao Checamos em novembro de 2020.

O "Beabá da Política"