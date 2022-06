Lula: texto sobre projeto de usar pronome neutro na Bíblia é montagem

Captura de tela feita em 14 de junho de 2022 de uma publicação no Facebook (foto: Reprodução)

Publicações compartilhadas centenas de vezes nas redes sociais desde 12 de junho de 2022 afirmam que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria declarado que, caso seja eleito, a. A alegação é embasada na captura de tela de um suposto artigo do portal de notícias G1. Mas trata-se de uma montagem. À AFP, a assessoria de imprensa do ex-mandatário assinalou que ele



'Mais uma do ladrão, quer mudar a Bíblia chamando Jesus de Jesuses Você que se diz cristão e vota nesse rato, tenho nojo de vc', escreveu um usuário ao compartilhar o conteúdo no Twitter (1, 2).



As publicações também circulam no Facebook (1, 2) e Instagram (1, 2).



O pronome neutro não traz indicação de gênero e geralmente é utilizado para se referir a pessoas não binárias, que não se identificam com o gênero masculino ou feminino.





As publicações virais são acompanhadas de uma captura de tela de uma suposta reportagem da editoria de 'política' do portal G1, intitulada:. Abaixo, o subtítulo detalha, com um erro de grafia na frase:A suposta notícia é assinada pelo jornalistae teria sido publicada em 7 de maio de 2022.Porém, uma comparação entre o registro viral e uma notícia publicada pelo portal de notícias no mesmo mês permite identificar sinais de manipulação.No conteúdo publicado pelo site, por exemplo, é possível ver que os símbolos de redes sociais não coincidem com os da captura de tela viral: o portal de notícias permite que o leitor compartilhe o conteúdo no Telegram, e não no Pinterest. Além disso, o símbolo para a rede social Facebook usado pelo G1 no mesmo período é diferente do visto nas publicações virais.Também na captura viralizada o logotipo do portal não aparece no canto superior esquerdo do conteúdo, diferentemente das publicações originais do site:

Comparação feita em 14 de junho de 2022 entre uma das publicações no Facebook (E) e a captura de tela de uma notícia publicada pelo portal G1 acessada via smartphone (foto: Reprodução)

Uma busca pelos termosno portal não mostrou qualquer matéria semelhante.Uma segunda pesquisa, dessa vez por, suposto autor da reportagem, etampouco levou a resultados compatíveis.Procurado pelo Checamos em 13 de junho de 2022, a assessoria do portal de notícias confirmou que a captura de tela é uma montagem:A assessoria ainda assinalou que o veículo não conta comem sua equipe.Em 13 de junho de 2022 o site já havia afirmado, por meio do seu serviço de verificação de fatos, que aContatada pela AFP em 12 de junho de 2022, a assessoria de Lula também informou que