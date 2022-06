Gravação de homem sendo expulso de bar não mostra o filho de Lula

Captura de tela feita em 31 de maio de 2022 de uma publicação no Twitter (foto: Reprodução)

Desde o último dia 28 de maio, usuários compartilham um vídeo em que, supostamente, o filho do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é expulso por policiais de um bar lotado em Recife, Pernambuco. As publicações, que acumulam mais de 907 mil visualizações, mostram um homem sendo escoltado para fora de um bar sob aplausos dos demais clientes. No entanto, a sequência é protagonizada pelo empresário Xinxa da Cebola, e não pelo filho do ex-presidente.



'O filho do Lula, sendo expulso do bar do cuscuz no Recife. Roubaram tanto , mais não tem liberdade pra nada esse é o preço que o pai ladrão e os filhos estão pagando', diz uma das publicações compartilhadas no Twitter (1, 2), Facebook (1, 2), Instagram (1, 2), Telegram e Kwai.







No vídeo, é possível ver policiais falando com um homem de camisa preta. Enquanto ele é escoltado para fora do estabelecimento, outros clientes do bar filmam e batem palmas.Uma busca reversa por fragmentos da gravação no Google mostrou que, na verdade, o homem que aparece sendo expulso do bar não é o filho do ex-presidente Lula, mas sim o empresário Xinxa da Cebola Segundo reportaram veículos locais, o episódio ocorreu em 21 de maio de 2022 ( 1 2 ) no 'Bar do Cuscuz', em Recife.Em nota enviada ao AFP Checamos em 3 de junho de 2022, a assessoria de imprensa da Polícia Civil de Pernambuco informou que foi registrada na Delegacia de Plantão Boa Viagem, em 21 de maio, uma ocorrência de porte ilegal de arma de fogo em que um homem, natural de Pernambuco, foi autuado e pagou fiança.Ainda foi informado que o inquérito está em curso sob sigilo, mas que[do acusado]No mesmo dia 21 de maio, Xinxa da Cebola publicou uma foto em seu perfil no Instagram em que aparece usando uma blusa preta com detalhes em branco e cinza e com óculos escuros na cor marrom.Uma comparação dessa foto feita com o vídeo viralizado permite observar que o homem conduzido para fora do restaurante veste a mesma blusa que Xinxa e aparece com um óculos pendurado na blusa.

Comparação feita em 6 de junho de 2022 entre o vídeo viral (E) e a fotografia publicada por Xinxa da Cebola em seu Instagram (foto: Reprodução)

Logo após o ocorrido, o empresário se posicionou em suas redes sociais e disse que, na verdade, a confusão foi iniciada por um amigo.O ex-presidente Lula tem cinco filhos : Luis Claudio, Fábio Luiz, Sandro Luis, Lurian e Marcos Cláudio. Nenhum deles teve o nome citado em eventos semelhantes ao ocorrido no vídeo em maio de 2022.