BNDES não investiu R$ 320 milhões em empresa que administra Gusttavo Lima

No entanto, uma pesquisa na internet pelas palavras-chaves BNDES, One7 e 320 milhões levou a uma nota do próprio banco divulgando o fundo de investimentos realizado em parceria com as empresas One7, XP Asset e Acqia.



De acordo com a nota divulgada em 10 de dezembro de 2021, o fundo de investimentos tem como objetivo ajudar micro e pequenos empreendedores afetados pela pandemia. O valor de R$ 320 milhões apontado pelas postagens virais é o aporte que o banco estatal fará no FIDC e não um investimento ou um empréstimo realizado a qualquer outra empresa que faça parte desse mesmo fundo. O restante dos R$ 400 milhões será completado pelo aporte de R$ 60 milhões da XP Asset e de R$ 20 milhões da One7.



Ainda de acordo com a nota de dezembro do ano passado, 'o fundo é o sétimo contratado por meio da Chamada Pública. Além do FIC FIDC XP Brasil MPME, receberam recursos da chamada os FIDCs das empresas CashMe-Plural, Captalys, SRM, Cielo, SumUp e BizCapital. No total, o BNDES já comprometeu cerca de R$ 2,5 bilhões para esses fundos, que totalizam R$ 3,1 bilhões em recursos totais para as PMEs. Ao todo, estima-se entre 500 mil e 800 mil autônomos, micro e pequenos empresários e autônomos poderão obter crédito mais barato e acessível'.



Procurado pelo AFP Checamos, o Banco Nacional de Desenvolvimento Nacional (BNDES) esclareceu que 'é cotista do Fundo de Crédito denominado XP MPME I FIC FIDC ('FIC FIDC XP')', que tem como gestora a XP e como 'fintechs' a One7 e a Acqio, e acrescentou:



'Não há outro Fundo que envolva qualquer uma dessas instituições que conte com a participação do BNDES. O FIC FIDC XP tem o objetivo de facilitar o acesso a crédito para as micro, pequenas e médias empresas (MPMEs). Portanto, seus recursos não são direcionados à prestação de serviços artísticos'.



O fundo está registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) do Governo Federal.

Captura de tela feita em 2 de junho de 2022 do registro do fundo de investimentos no site da CVM (foto: Reprodução)

O banco ainda detalhou quePor sua vez, a One7, em nota encaminhada ao Checamos, esclareceu que éUma consulta no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) mostra que a One7 aparece registrada com a atividade: "Securitização de créditos'.A empresa também esclareceu sobre sua participação no fundo Four Even FIDC, que detém os direitos de alguns shows de Gusttavo Lima e de outros artistas:Assim como o BNDES, a One7 destaca que o fundo do qual faz parte com o banco não possui qualquer relação com as operações do fundo Four Even FIDC e que o seu objetivo é a oferta de crédito para micro e pequenas empresas. 'Procurada pelo AFP Checamos, a empresa Balada Eventos, cujo proprietário é o cantor Gusttavo Lima, não respondeu até a publicação deste artigo.O conteúdo das postagens viralizadas também foi checado pelo Uol Confere