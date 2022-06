Matéria do Fantástico não falou sobre o spray nasal contra covid-19 que Bolsonaro buscou em 2021

Em publicações compartilhadas mais de 6 mil vezes, usuários nas redes sociais questionam a edição do último dia 5 de junho do programa 'Fantástico' por, supostamente, ter falado sobre o uso de sprays nasais para o tratamento da COVID-19 sem mencionar que o presidente Jair Bolsonaro enviou uma comitiva a Israel, em 2021, para saber mais sobre o mesmo produto.





— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) - Conversei há pouco com o Primeiro-Ministro de Israel, @netanyahu . Dentre outros assuntos, tratamos da participação do Brasil na 3ª fase de testes do spray EXO-CD24, medicamento israelense que, até o momento, vem obtendo grande sucesso no tratamento da covid-19 em casos graves.— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 12, 2021

Mas essas publicações são enganosas. O programa não falou sobre nenhum fármaco específico, e sim sobre a possibilidade do desenvolvimento de vacinas em formato de spray, que seriam capazes de impedir a infecção pelo SARS-CoV-2.Já o produto que interessou o governo brasileiro em 2021 não era preventivo, e sim um medicamento em formato de spray nasal chamado EXO-CD24 para tratar a doença., diz uma das publicações no Twitter , garante outro usuário. O conteúdo também circula no Facebook Em 5 de junho de 2022 , o programa "Fantástico", da rede Globo, exibiu uma reportagem sobre a pandemia de covid-19 e sobre as vacinas disponíveis até o momento. Na matéria, especialistas afirmaram que um grande avanço no combate à pandemia seria o desenvolvimento de vacinas que, ao invés de serem inoculadas no músculo, seriam aplicadas no formato de um spray nasal, já que o vírus da covid-19 entra no corpo humano pelas vias respiratórias. Dessa forma, uma vacina nesse formato teria mais chances de impedir a infecção e a proliferação do vírus SARS-CoV-2.Essa possibilidade, explica o programa, está sendo pesquisada por diversas equipes ao redor do mundo., reforça o texto abaixo do título do programa.Não há menção, na reportagem, a nenhum spray sendo desenvolvido em Israel.Nas publicações virais, é exibida parte dessa reportagem e, em seguida, um trecho de uma transmissão ao vivo realizada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) em 11 de fevereiro de 2021. Nela, o mandatário brasileiro diz que iria conversar com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a respeito de um remédio para, em formato de spray.Mas, ao contrário do que sugerem as postagens, as vacinas em formato de spray nasal mencionadas na reportagem do 'Fantástico' não têm relação com o remédio contra covid-19 que interessou o governo brasileiro em 2021.Na transmissão ao vivo realizada por Bolsonaro em 11 de fevereiro de 2021, após aproximadamente 9 minutos e 10 segundos de transmissão, o presidente diz que estava agendado um encontro virtual com o primeiro-ministro israelense para falar sobre um. Em seguida, ele menciona que a droga em questão chama-se EXO-CD 24.Um dia depois, o mandatário brasileiro também tuitou que havia conversado com Netanyahu sobre o medicamentoEm março de 2021, uma delegação brasileira viajou a Israel e manteve encontros com representantes de diversos centros de pesquisa científica. Na nota à imprensa publicada à época, é mencionado que a delegação iria se encontrar com representantes do Centro Médico Sourasky, responsável pelo desenvolvimento do spray nasal EXO-CD 24. Apesar da viagem, porém, não foi assinado nenhum acordo com o governo brasileiro para adquirir o spray ( 1 3 ).Em uma nota técnica emitida pelo Ministério da Saúde em fevereiro de 2021, é explicado que o medicamento foi inicialmente desenvolvido para o tratamento do câncer de ovário, e que ele age contra a covid-19 combatendo a chamada tempestade de citocinas desencadeada pela doença. O termo refere-se a uma reação exagerada do sistema de defesa do corpo que pode levar à morte.No estudo clínico do fármaco registrado na plataforma Clinical Trials , também é possível ver que o medicamento destina-se a pacientes com covid-19 de gravidade moderada a severa.Ou seja, enquanto o tema do programa eram vacinas, que possibilitariam uma maneira de prevenir a infecção, o medicamento buscado pelo governo brasileiro em 2021 era um possível tratamento contra a covid-19 para casos já avançados da enfermidade.[EXO-CD 24], disse ao Checamos a epidemiologista Denise Garrett , Vice-Presidente do Instituto Sabin de Vacinas, que foi entrevistada na edição de 5 de junho do 'Fantástico'. E acrescentou:O virologista Anderson Brito , pesquisador científico do Instituto Todos pela Saúde (ITpS), que também participou do programa do 'Fantástico', reforçou ao Checamos que a reportagem em questão falava sobre vacinas que ainda estão sendo desenvolvidas, que seriam aplicadas por via nasal para gerar imunidade no local da aplicação e prevenir a infecção., disse.De maneira semelhante, o imunologista Jorge Kalil , que pesquisa o desenvolvimento de uma vacina nasal brasileira contra o SARS-CoV-2 e que também concedeu entrevista ao 'Fantástico', afirmou ao Checamos que aentre sua pesquisa e a realizada em Israel a respeito do EXO-CD 24 é a via de administração:Verificação semelhante foi feita pelo Aos Fatos