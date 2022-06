Em maio de 2022, o imposto do governo federal sobre a gasolina não estava zerado

Desde a segunda quinzena de maio de 2022, em um vídeo que combina duas situações afirma-se que a alíquota sobre a gasolina foi zerada pelo governo federal.



No conteúdo, compartilhado dezenas de vezes nas redes sociais, usuários ainda indicam que os consumidores teriam o direito de ser reembolsados pelo valor pago 'indevidamente'.





Captura de tela feita em 31 de maio de 2022 de uma publicação no Facebook ( . / )

Captura de tela feita em 1º de junho de 2022 de um vídeo compartilhado no Facebook ( . / )

Cobrança de imposto

Mas isso é falso. Em maio de 2021, e por dois meses, o presidente Jair Bolsonaro zerou o tributo federal que incide sobre o óleo diesel. Na ocasião, também foi isenta por tempo indeterminado a alíquota do botijão de gás de cozinha (até 13 kg). Desde 11 de março de 2022, a alíquota passou a não ser cobrada sobre o gás de cozinha (recipiente com mais de 13kg), querosene de aviação e biodiesel.', escreveu um usuário no Twitter ( 1 2 )., diz uma publicação que replica a mesma sequência, de pouco mais de um minuto, no Facebook ( 1 2 ) e no YouTube A gravação, publicada originalmente no Kwai em 18 de maio de 2022, exibe dois trechos: no primeiro recorte, um homem que filma afirma que seu pai teria tido o tributo cobrado indevidamente e foi ressarcido pelo posto de gasolina. Ele grava uma mulher entregando uma quantia em dinheiro e diz:Na segunda parte, vê-se a mão de um homem segurando uma nota fiscal e dizendo:No entanto, no vídeo não é possível identificar se, de fato, a compra com o cupom fiscal exibido na gravação foi de combustível, como alegam as publicações nas redes sociais, já que a descrição do produto adquirido pelo consumidor não pode ser confirmada nas imagens. No trecho viral, tampouco é mencionado o produto ao qual o consumidor supostamente teria sido reembolsado.Não foi possível realizar a consulta do produto adquirido pelo consumidor por meio dos dados contidos na nota fiscal porque a chave de acesso, necessária para fazer a pesquisa no portal de Fazenda e Planejamento do Governo de São Paulo , está ilegível na gravação compartilhada nas redes sociais, impossibilitando o acesso ao cupom de forma detalhada.Em 2 de março de 2021, o presidente Jair Bolsonaro zerou, por meio de uma medida provisória , os impostos federais que incidem sobre a comercialização e a importação do óleo diesel e do gás liquefeito de petróleo (GLP) de uso residencial., diz o comunicado emitido pelo Palácio do Planalto.Em 11 de março de 2022, a alíquota passou a não ser cobrada também sobre o gás de cozinha (recipiente com mais de 13kg), querosene de aviação e biodiesel, por meio do artigo 9 da Lei Complementar nº 192 , promulgada por Bolsonaro.Em nota , a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes (Fecombustíveis) informou no dia 20 de maio de 2022 que gasolina, etanol e gás natural veicular (GNV) continuam tendo a incidência das alíquotas federais.No texto, a entidade classificou o vídeo que circula nas redes sociais comoe indicou queA Receita Federal confirmou em 2 de junho de 2022 ao AFP Checamos que, atualmente, a contribuição para PIS/Pasep e Cofins estão zeradas apenas nos seguintes produtos derivados do petróleo, como: gás de cozinha, óleo diesel, querosene de aviação e biodiesel., ratificou o órgão.Além disso, a Receita informou que caso haja uma cobrança indevida em produtos com o imposto zerado, a devolução não é feita em mãos ao consumidor, como sugere a gravação viral, e sim para o produtor ou importador por meio de um pedido formal ao órgão responsável.Para ser ressarcido, o consumidor precisa formalizar o pedido de compensação:, ressaltou.Esse conteúdo também foi verificado pelo Comprova , projeto de verificação colaborativa do qual o AFP Checamos faz parte.