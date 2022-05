Amostras 'pequenas' e resultados 'errados': argumentos que enganam ao questionar pesquisas eleitorais

Com a aproximação das eleições de 2022, eleitores questionam a credibilidade de pesquisas eleitorais, seja pelo tamanho e alcance de suas amostras, seja por sua suposta incapacidade de prever resultados de pleitos.



Mas, diferentemente de enquetes, as metodologias amostrais usadas por institutos de pesquisa permitem a realização de inferências estatísticas para toda a população de eleitores brasileiros.



Especialistas também apontam que resultados de pesquisas são diferentes de prognósticos, e que servem, na verdade, para descrever como está a opinião pública em determinado momento.



'Nova pesquisa? No, tks. Essas amostras de 1000 pessoas com metodologia questionável não me convencem. Prefiro essa pesquisa aqui, com mais de 2 milhões de votos, um IP válido por voto, e por todo Brasil', diz um tuíte compartilhado mais de 10 mil vezes, acompanhado por um link que leva à enquete do portal 'Eleições ao vivo'.



Usuários também questionam o fato de nunca terem sido entrevistados por institutos de pesquisa, divulgam o termo 'DataPovo' ao afirmar que as ruas 'fazem o retrato da verdade' e apontam supostos erros quando pesquisas indicaram vantagem momentânea para candidatos que não foram eleitos.



Tamanho versus qualidade

Seleção da amostra

'A verdadeira pesquisa'

Pesquisa eleitoral versus prognóstico

Mas alegações como essas não levam em consideração que há uma metodologia a ser seguida por institutos de pesquisa para garantir que suas amostras permitam fazer inferências para o resto da população, explicaram ao Checamos especialistas em ciência política e estatística.Um argumento comumente usado em publicações que desacreditam pesquisas eleitorais é que suas amostras são pequenas em comparação ao tamanho do eleitorado, de 147 milhões de brasileiros. De acordo com usuários ( 1 2 ), amostras demil ou 2 mil pessoas não seriam, portanto, confiáveis.Isso é um mito, aponta a seção 'Escopo e metodologia das pesquisas' do site do Governo Federal.Ao invés de consultar todos os eleitores, institutos de pesquisa usam amostras, subconjuntos da população, com as quais se procura fazer, define Raphael Nishimura , diretor de amostragem do Survey Research Center, da Universidade de Michigan.O cálculo do tamanho da amostra é feito a partir de uma fórmula, que indica, diz Felipe Nunes , professor de ciência política na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e diretor do instituto de pesquisa Quaest.Ele acrescenta que, a partir de um determinado tamanho de população, o tamanho da amostra torna-se irrelevante. Nishimura, concorda, e aclara: Glauco Peres , coordenador do Grupo de Estudos Eleitorais do Núcleo de Estudos Comparados e Internacionais da Universidade de São Paulo (NECI-USP), explica que usar um subgrupo da população para analisar sua totalidade é como o ato de experimentar uma porção de uma refeição para avaliar seu sabor:Outro relato frequente é o de pessoas questionando o fato de nunca terem sido entrevistadas em levantamentos eleitorais ( 1 2 ).Mas a probabilidade de seleção é realmente baixa.[Em um universo de 147 milhões], explica Alinne Veiga , pesquisadora da Escola Nacional de Ciências Estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).Nesse sentido, Peres ressalta que é muito mais provável que um eleitor não seja entrevistado do que o contrário.Existem métodos probabilísticos e não-probabilísticos de seleção. Na primeira definição,, explica Nishimura.Nesse caso, utilizam-se sorteios para garantir a aleatoriedade e oferecer maior confiabilidade, comenta Felipe Borba , cientista político e coordenador do Grupo de Investigação Eleitoral (Giel) da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio).Ele explica que as pesquisas eleitorais no Brasil usam, em grande parte, o método não-probabilístico por cotas, quando a população é dividida em grupos - por sexo, faixa etária e escolaridade - e, na sequência, é determinada uma cota proporcional ao tamanho de cada grupo, mas sem que para isso sejam feitos sorteios.Isso não significa, contudo, que as pesquisas não sejam confiáveis., indica Borba.Pesquisas totalmente probabilísticas são mais caras e demoradas, concordam os especialistas. Por isso, institutos brasileiros não conseguem aplicá-las integralmente. Mas buscam se aproximar ao máximo, descreve o diretor da Quaest.[de forma probabilística][método não-probabilístico por cotas]., exemplifica Nunes.Outro quesito importante para diminuir vieses é a ponderação de dados, que se refere a como uma amostra será ajustada após a coleta dos dados. Nishimura aclara que isso serve para amenizar vieses não só da seleção, mas também não amostrais.Isso inclui, por exemplo, a 'não resposta', quando alguém se recusa a participar de uma pesquisa, ou, no caso de pesquisas telefônicas, a cobertura, que, diz o diretor de amostragem do Survey Research Center.Métodos de seleção de amostra e ponderação de dados garantem, afirma Nunes, da Quaest.Publicações virais também alegam que grandes enquetes e manifestações nas ruas são métodos que 2 ). Muitas usam ironias ao descrevê-las, chamando-as de 'DataPovo' , em referência ao instituto de pesquisa Datafolha.Mas o tamanho não é o fator determinante para definir se um levantamento tem ou não credibilidade. Isso é estabelecido por meio da metodologia usada tanto na seleção da amostral quanto na ponderação dos dados. Peres explica:[de pesquisa] Tribunal Superior Eleitoral (TSE) define enquete como o(...)Assim, por maiores que sejam, enquetes produzem amostras enviesadas., afirma Nishimura.Além disso, para evitar vieses, a metodologia da seleção amostral impede que uma pessoa possa se voluntariar para ser entrevistada,, explicou Renata Nunes, estatística do Datafolha, em evento da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (Abep), em 2 de maio de 2022.Comentários sobre as supostas verdadeiras pesquisas também incluem fotos e vídeos de manifestações nas ruas, que comprovariam intenções de voto.Mas a premissa tampouco é válida., questiona Nunes, apontando que a lógica da amostra é justamente ter um retrato dos vários segmentos da sociedade:Felipe Borba, da Unirio, concorda:[em uma manifestação]Também é comum a narrativa de que pesquisas não têm credibilidade pois erram resultados eleitorais., dizem publicações Contudo, resultados de pesquisas são diferentes de prognósticos, explicou Antonio Lavareda , cientista político vinculado ao instituto Ipespe, em evento da Abep, em 3 de maio de 2022., disse ele.Abstenções, votos brancos e nulos, decisão de voto tardia e o voto estratégico também explicam por que pesquisas não devem ser interpretadas como prognósticos eleitorais, segundo Lavareda.Além disso, os inquéritos populacionais feitos nessas pesquisas servem para fazer inferências para uma população delimitada, aponta Nishimura.Entrevistados respondem em quem votariam se as eleições fossem naquele dia. Portanto, completa Nishimura, seus resultados são válidos para aquele momento específico.O objetivo de pesquisas eleitorais, portanto, não é acertar resultados de eleições, pondera Nunes: