Suposto vídeo de Lula criticando Palocci usa trechos sem relação entre si

Captura de tela feita em 4 de junho de 2022 de uma publicação no Facebook (foto: Reprodução)

Delação divulgada em 2019

Áudio circula desde 2017

Uma sequência de três vídeos em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva supostamente responde a acusações do seu ex-ministro Antonio Palocci foi compartilhada centenas de vezes nas redes sociais, pelo menos, desde 24 de abril de 2022. A montagem foi feita com uma entrevista do petista a um podcast, seguido de um depoimento de Palocci em que ele faz acusações contra Lula, juntamente com uma suposta gravação do ex-mandatário dizendo que era precisono ex-ministro. No entanto, os vídeos não estão vinculados entre si. À AFP, a assessoria de imprensa de Lula negou a veracidade do áudio exibido ao final da sequência., diz uma publicação no Twitter O conteúdo também circula no Facebook ( 1 2 ), Instagram ( 1 3 ) e TikTok O vídeo que circula nas redes sociais exibe três sequências, que, de acordo com alguns usuários, teria sidopelo Tribunal Superior Eleitoral. Contudo, não há registro de que o TSE tenha emitido alguma decisão sobre o conteúdo exibido., diz Lula no início do vídeo viral. Uma busca pelas entrevistas concedidas pelo ex-presidente mostra que este trecho foi retirado de uma participação sua no podcast PodPah , transmitido em 2 de dezembro de 2021.A partir de 1h23m39s da gravação, Lula critica as sentenças proferidas pelo ex-juiz Sergio Moro contra ele., questiona, completando:Logo depois, na gravação viral, é exibido o trecho de um depoimento de Antonio Palocci , ex-ministro da Fazenda (2002-2006) no governo Lula (2003-2010) e ex-ministro-chefe da Casa Civil (2011) no mandato de Dilma Rousseff (2011-2016). O vídeo visto na montagem é um trecho de um relato, publicado em 2019, e até então inédito, de sua delação premiada ( 1 2 ) no âmbito da Operação Lava Jato, assinada com a Polícia Federal e homologada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin.No fragmento compartilhado nas publicações, ele acusa o petista de corrupção:Nesse momento, o ex-ministro do governo petista menciona a doação de imóveis ao ex-mandatário pela Odebrecht, também investigada pela Lava Jato por esquema de propina.Esse relato de Palocci foi divulgado em reportagem do jornal O Estado de S. Paulo em 4 de outubro de 2019 e replicado em outros veículos de comunicação ( 1 ). O Checamos não localizou a íntegra do depoimento gravado, mas, naquela data, o vídeo repercutiu na imprensa nacional ( 1 ).Anteriormente, em abril de 2017, um outro depoimento do ex-ministro petista havia sido divulgado por Moro. Palocci afirmava que o Instituto Lula teria recebido R$ 4 milhões da Odebrecht, no que ele chamou deentre o PT e a empreiteira. A revelação também foi divulgada pela imprensa ( 1 2 ).No vídeo da delação, Palocci aborda o caso do triplex no Guarujá. Em 2016, o Ministério Público Federal acusou o ex-presidente Lula de ter recebido propina da construtora OAS por meio de reformas no apartamento localizado na cobertura de um edifício na cidade litorânea de São Paulo.Lula também foi investigado , no âmbito da Lava Jato, nos processos relativos aos casos do sítio de Atibaia e do Instituto Lula.O caso do triplex rendeu ao petista cerca de um ano e meio na prisão em Curitiba, impedindo-o, inclusive, de disputar as presidenciais de 2018. Em março de 2021, o processo foi anulado pelo STF por considerar que a 13ª Vara Federal de Curitiba não tinha competência para julgar as ações penais. No mês seguinte, o Tribunal confirmou a anulação das condenações. A Segunda Turma da Corte também declarou a suspeição do ex-juiz Sergio Moro por agir com parcialidade Sobre a delação de Palocci, o Partido dos Trabalhadores (PT) emitiu um comunicado classificando suas falas comoNa terceira parte do vídeo, é atribuído a Lula um áudio que supostamente mostraria a sua reação ao depoimento de Palocci, exibido em outubro de 2019., ouve-se na gravação.Sobreposta ao vídeo está a frase, sugerindo que a voz seria de Lula. Em 1º de outubro de 2018 , o então juiz Sergio Moro quebrou o sigilo da delação premiada de Palocci. O depoimento divulgado por Moro foi tomado em abril daquele ano.Essa não é a primeira vez que a suposta gravação de Lula circula na internet. Em 2017 , dois anos antes da divulgação do relato de Palocci visto nas publicações virais, o áudio que seria de Lula foi atribuído a um grampo de conversa entre o ex-presidente e o deputado federal Rui Falcão (PT-SP).À época, a presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, afirmou nas redes sociais que o partido estavaem relação ao que ela classificou de. Questionada pelo AFP Checamos se Lula teria judicializado o caso, a assessoria do ex-presidente informou em junho de 2022 que não entrou na Justiça.Além disso, não há registros na imprensa informando sobre o áudio atribuído a Lula no vídeo, como ocorreu, por exemplo, com as interceptações telefônicas do líder petista, divulgadas em 2016 pela Justiça Federal do Paraná ( 1 2 ).A equipe do petista também negou em 2022 a veracidade da gravação:Esse conteúdo também foi verificado pelo Comprova , projeto de verificação colaborativa do qual o AFP Checamos faz parte.