O CEO da Pfizer não disse em Davos que a empresa planeja 'reduzir a população mundial em 50%'

A sequência foi reproduzida mais de 10 mil vezes desde 31 de maio de 2022. No entanto, o vídeo, que foi gravado durante um evento na cidade suíça de Davos, foi editado.No clipe original, o CEO disse a Schwab que a Pfizer busca reduzir à metade o número de pessoas no mundo que não podem pagar pelos medicamentos da empresa.Na gravação, Bourla parece dizer em inglês:Uma das publicações no Twitter ( 1 2 ) indica:. A gravação também foi enviada ao WhatsApp do AFP Checamos para verificação.Conteúdo similar circula no Facebook ( 1 2 ) e em publicações em espanhol Uma busca reversa por fragmentos da sequência no Google levou ao vídeo original da conversa entre Bourla e Schwab, publicado em 25 de maio de 2022 no canal oficial do WEF no YouTube.Aos dois minutos e 51 segundos do vídeo, Bourla diz em inglês:A gravação da conversa entre Bourla e Schwab em Davos também foi publicada no site do Fórum Econômico Mundial.No vídeo original, Bourla fala sobre os planos da Pfizer para oferecer, sem fins lucrativos, os medicamentos patenteados pela empresa aos países mais pobres do mundo.Ruanda, Gana, Malawi, Senegal e Uganda são os primeiros países a se beneficiarem dessa iniciativa.Na sequência publicada no YouTube, o diretor da Pfizer explica [custos][dos medicamentos]A Pfizer e o seu CEO têm sido alvos frequentes de desinformação desde o começo da pandemia. A AFP já verificou outras afirmações sobre Bourla e sobre a farmacêutica ( 1 3 ).