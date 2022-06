A varíola do macaco não tem relação com o adenovírus usado em uma das vacinas anticovid

Publicações que acumulam mais de 12.500 interações nas redes sociais desde meados de maio de 2022 sugerem que a varíola do macaco está relacionada à vacina contra covid-19 produzida pela Oxofrd/AstraZeneca, já que entre seus componentes há um adenovírus de chimpanzé.



Mas essa afirmação é falsa. Esse adenovírus foi modificado geneticamente para que não pudesse se reproduzir no corpo humano e, além disso, pertence a uma família diferente daquela do vírus causador da varíola do macaco.



'A varíola dos macacos já está presente em 16 países. Países esses que nunca relataram essa doença, que é rara. Ela é mais comum no Congo. Pessoas de todo o mundo tomaram a vacina Astrazenica, que é feita de que? Adenovírus de chimpanzé! Coincidência?', dizem algumas das mensagens compartilhadas no Facebook, Twitter e Instagram.



Captura de tela feita em 31 de maio de 2022 de uma publicação no Twitter ( . / )

Vacinas de adenovírus

Um homem recebe uma dose de reforço da vacina Oxford/AstraZeneca contra a covid-19 em Guadalajara, no México, em 6 de abril de 2022 (foto: AFP / Ulises Ruiz)

Vírus diferentes

Outros usuários do Facebook Telegram também compartilharam imagens da bula do imunizante da AstraZeneca, com destaque para os termos, em inglês,, questionando:Conteúdo semelhante circula igualmente em espanhol As publicações começaram a ser difundidas pouco depois da detecção de um surto de varíola do macaco em países onde esta não é uma doença endêmica, como Portugal, Canadá e Reino Unido.Em 29 de maio de 2022, a OMS informou que foi registrado, acrescentando que até a data em questão não haviam sidoDiferentemente do que sugerem as publicações virais, a varíola do macaco, ou símia, não é uma doença nova , como já foi verificado pela AFP: ela foi descoberta em colônias de macacos em 1958, mais de 60 anos antes do desenvolvimento das vacinas contra a covid-19.O primeiro caso em humanos foi registrado em 1970 na República Democrática do Congo. Desde então, casos esporádicos têm surgido em algumas partes centrais e ocidentais da selva tropical da África, assinala a OMS.A organização também explica que a varíola do macacotransmitida a humanos principalmente por animais selvagens, como roedores e primatas, mas seu contágio entre pessoas é limitado. Seus sintomas incluem febre, dor de cabeça, inflamação dos gânglios linfáticos, dores musculares e falta de energia.As vacinas baseadas em vetores virais utilizam uma versão modificada de um vírus para transportar o material genético para uma célula hospedeira.Esse é o caso da vacina Oxford/AstraZeneca contra a covid-19, que utiliza um adenovírus de chimpanzé para transportar o material genético do SARS-CoV-2 para as células; mais concretamente, instruções para que nosso organismo produza a proteína, que se encontra na superfície do coronavírus.Essa nova proteína será reconhecida comopelo sistema imunológico, que gerará anticorpos contra ela. Desse modo, se houver algum encontro futuro com o patógeno, o sistema imunológico será capaz de identificá-lo e atacá-lo de maneira mais eficiente.O adenovírus que essa vacina utiliza como vetor é o causador do resfriado comum entre os chimpanzés, é inócuo para os humanos e foi modificado geneticamente para que não possa se reproduzir nem se replicar, explicou à AFP o biólogo molecular Federico Prada nessa checagem da AFP em espanhol, de setembro de 2020 Outras vacinas contra a covid-19, como a Janssen e a Sputnik V , também utilizam adenovírus para provocar uma resposta imunológica ao SARS-CoV-2. No entanto, são adenovírus humanos, não de chimpanzés.Especialistas consultados pela AFP em 2022 concordam que o adenovírus de chimpanzé não tem relação com o vírus que causa a varíola do macaco., disse ao Checamos o professor Flávio da Fonseca , presidente da Sociedade Brasileira de Virologia.(...), completou. Juan Sabatte , doutor em microbiologia e pesquisador do Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas (Conicet) da Argentina, disse à equipe de checagem da AFP que os adenovírus constituem uma família viral chamada Adenoviridae , e acrescentou:, explicou também à AFP David Heymann , professor de epidemiologia de doenças infecciosas na Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres (LSHTM, na sigla em inglês)., apontou Heymann, que investigou surtos da varíola do macaco em humanos na África central e ocidental. Trata-se também de, continuou.Consultada sobre a possibilidade de que o adenovírus de chimpanzé utilizado em uma vacina sofresse mutação para o vírus da varíola do macaco, Teresa Lambe , professora de vacinologia e imunologia na Universidade de Oxford, enfatizou: