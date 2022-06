Deputado que propôs desarmar a polícia em 2011 o fez em forma de protesto e nunca foi do PT

Um vídeo com uma reportagem sobre um deputado que propôs um projeto de lei para que policiais deixem de andar armados foi visualizado mais de 12 mil vezes nas redes sociais em junho de 2022 junto à alegação de que ele seria filiado ao Partido dos Trabalhadores. Isso é falso: o parlamentar em questão é o ex-vice-prefeito de Goiânia Major Araújo, que fez essa proposta legislativa de maneira irônica em 2011. Além disso, ele nunca foi filiado ao PT.

Captura de tela feita em 13 de junho de 2022 de uma publicação no Twitter ( . / )



Espero que esse vídeo esclareça. Sou o maior defensor dos militares em Goiás. Perguntem a qualquer PM em GO. Nunca fui do PT. Usam este vídeo como fake news para tentar desmerecer nossa luta. Não compreenderam nossa ironia, ao defender nossos irmãos de farda!

— Major Araújo (@DepMajorAraujo) Espero que esse vídeo esclareça. Sou o maior defensor dos militares em Goiás. Perguntem a qualquer PM em GO. Nunca fui do PT. Usam este vídeo como fake news para tentar desmerecer nossa luta. Não compreenderam nossa ironia, ao defender nossos irmãos de farda! pic.twitter.com/eepn4j4CPD — Major Araújo (@DepMajorAraujo) May 14, 2019

, diz o texto sobreposto ao vídeo compartilhado no Twitter O vídeo viralizado, com aproximadamente um minuto e meio de duração, começa com uma repórter informando que um deputado estadual propôs o desarmamento da Polícia Militar. Em seguida, é exibida uma entrevista com o parlamentar em questão - sem nenhuma identificação -, dizendo que é necessário debater a forma como a polícia age com a sociedade.O vídeo termina com a seguinte frase do entrevistado:No entanto, uma busca no Google pelos termoslevou a uma versão mais longa do vídeo publicada no Facebook em 6 de julho de 2014 , o registro mais antigo encontrado pelo Checamos da matéria na íntegra, com a seguinte legenda:No vídeo com a reportagem completa, exibida pela emissora TV Serra Dourada , afiliada do SBT, pode-se ver o nome e o partido do deputado em questão: "Major Araújo - deputado estadual PRB'. A sigla PRB era o nome usado, até 2019, pelo atual partido Republicanos Júnio Alves Araújo, conhecido como Major Araújo, é um militar que concorreu ao cargo de deputado estadual pela primeira vez em 2006. O deputado, que já foi vice-prefeito de Goiânia, nunca foi filiado ao PT em sua carreira legislativa.Ao longo dos anos, o parlamentar passou pelas siglas PRB, PRP (Partido Republicano Progressista), PSL (Partido Social Liberal) e, em 2022, filiou-se ao PL (Partido Liberal).Uma pesquisa no Google pelos termos, filtrando por conteúdos em vídeo, mostrou como resultado uma gravação intitulada: 'Major Araújo esclarece aos militares o objetivo do Projeto Desarmamento da polícia Militar de Goiás'. A filmagem também foi publicada pelo próprio deputado no YouTube em 19 de março de 2011.Nela, um homem questiona o deputado sobre o projeto de lei apresentado:(...)A isso, Araújo responde:(...)(...)Em 2019, um conteúdo semelhante ao agora viralizado foi compartilhado pelo vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos - RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro ( 1 2 ).Em resposta à publicação do vereador, o deputado fez uma publicação no Twitter dizendo que erae reforçou que nunca foi filiado ao PT., acrescentou.O projeto de lei em questão foi apresentado em março de 2011 , após a operação da Polícia Federal 'Sexto Mandamento', que prendeu 19 policiais militares de Goiás acusados de integrar um grupo de extermínio em fevereiro daquele ano.Uma pesquisa no site da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) pelo termotrouxe como resultado mais recente uma notícia de 15 de março de 2011 sobre seis deputados terem pedido vista da proposta legislativa e que seu relator era contra seu conteúdo, por considerá-lo inconstitucional.Na época, o então presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Goiás também se manifestou dizendo que um projeto de lei nesse sentido seria inconstitucional Uma notícia publicada pelo gabinete do deputado em 29 julho de 2011 explica que o projeto em questão teve como objetivo provocar uma discussão na sociedade a respeito, em referência à operação deflagrada pela Polícia Federal.(...), disse Araújo, segundo o texto, que descreve o projeto de lei como umaQuestionada pela AFP, a assessoria de imprensa do parlamentar disse que, na entrevista viralizada, ele estava sendo irônico em relação a desarmar os policiais. A intenção, reforçou, era chamar atenção da mídia para um tema que estava acontecendo na época, que era a operação Sexto Mandamento.(...), completou.A assessoria do parlamentar também negou que Major Araújo tenha apresentado qualquer outra proposta posterior para efetivamente desarmar a polícia, militar ou civil, ressaltando que, em 2015 , Araújo foi o autor de um projeto que propunha criar um subsídio para aquisição de armas de fogo de uso permitido.