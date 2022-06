Homem que reza com Bolsonaro em vídeo é pastor, e não o presidente da Coreia do Sul

O vídeo de um homem rezando ao lado do presidente Jair Bolsonaro (PL) foi compartilhado mais de 31 mil vezes nas redes sociais desde, pelo menos, 8 de junho de 2022 atrelado à alegação de que se trata do 'governante da Coreia do Sul'.



Mas isso é falso: o homem ao lado do mandatário brasileiro não é o presidente da Coreia do Sul, e sim o pastor Ock Soo Park.



'Olha o que o governante da coreia do sul faz com o nosso presidente olha ai seus petralha isso a globo nao mostra', diz uma das publicações difundidas no Facebook.



O conteúdo também circula no Instagram, Twitter, YouTube, TikTok e Kwai.



Captura de tela feita em 16 de junho de 2022 de uma publicação no Facebook ( . / )

Na gravação, o mandatário brasileiro recebe uma série de presentes e, em seguida, começa a rezar ao lado do homem que seria, supostamente, o governante sul-coreano. Uma mulher que faz a tradução ao vivo informa que, na oração, o convidado agradece a Deus por ter dado umao Brasil e pede que Bolsonaro possa governar o país por muitos anos.A Coreia do Sul é uma república presidencialista governada, desde 10 de maio de 2022 , pelo presidente Yoon Suk-yeol . O país também conta com a figura do primeiro-ministro, que é considerado o principal auxiliar do presidente no âmbito do Poder Executivo. Atualmente, esse cargo é ocupado por Han Duck-soo Uma pesquisa no Google pelas palavras-chavemostrou como resultado uma reportagem de 8 de junho de 2022 que informa que o mandatário brasileiro recebeu a visita de Ock Soo Park, descrito como ume fundador da 'Missão Boa Notícia'. A matéria contém uma imagem, creditada à Presidência da República, que permite observar as mesmas pessoas vistas no vídeo viral.Não há menção, na reportagem, ao atual presidente sul-coreano.Na gravação viral, no lado superior esquerdo da tela, é possível ver o símbolo que indica uma transmissão ao vivo. Uma nova busca, dessa vez na página oficial do presidente brasileiro no Facebook, localizou a transmissão ao vivo , feita em 7 de junho de 2022 às 15h52. O trecho viral tem início, aproximadamente, aos 7 minutos e 4 segundos da transmissão.Na agenda oficial da Presidência da República, também é possível ver que, em 7 de junho, no horário da transmissão ao vivo, o mandatário brasileiro esteve com o Ock Soo Park é um líder religioso sul-coreano evangelista que fundou, em 1972, a Sociedade Batista Coreana, que atualmente é chamada de 'Good News Mission', ou Missão Boa Notícia , no Brasil. Em seu site oficial, não há menção a nenhum cargo oficial no governo da Coreia do Sul ao longo de sua carreira.O nome do pastor tampouco aparece dentre os citados na página oficial do Gabinete do Presidente da Coreia do Sul Esse conteúdo também foi checado por Estadão Verifica